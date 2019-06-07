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Мать рулевого затонувшего в Волгограде катамарана надеется на посмертную реабилитацию сына

Расследования 07.06.2019 11:49
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07.06.2019 11:49

Уголовное дело, возбужденное в отношении Дмитрия Хахалева и Леонида Жданова,  обвиняемых в кораблекрушении, которое унесло жизни 11 человек, поступило в  Ворошиловский районный суд. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе Волгоградского областного суда.
По версии следствия, в июне  прошлого года  генеральный директор ООО “Пристань”  Леонид Жданов   не обеспечил контроль за выходом в плавание и возвращением на базу маломерных судов, их исправностью, наличием у судоводителей обязательных документов . Не проверялось и состояние судоводителей перед рейсом. Отсутствие контроля, по версии следствия, позволило Дмитрию Хахалеву, у которого не было  навыков судовождения и удостоверения на право управления судном, вывести  в рейс катамаран  с 15 пассажирами на борту. При этом допустимая вместимость плавучей дачи-катамарана была всего 12 человек. 
Ночью Хахалев, который был пьян,  при пересечении Волги не включил ходовые огни. В результате плавучая дача врезалась в  теплоход  “Капитан Вечёркин”.  Хахалев и 10  пассажиров  утонули. Удалось спасти 5 человек.
Уголовное дело  Хахалева направлено в суд   по ходатайству  его матери. Она считает, что суд позволит реабилитировать погибшего.   
Как стало известно информагентству из неофициальных источников, женщина  утверждает, что катамараном в момент катастрофы управлял не ее сын.

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