Уголовное дело, возбужденное в отношении Дмитрия Хахалева и Леонида Жданова, обвиняемых в кораблекрушении, которое унесло жизни 11 человек, поступило в Ворошиловский районный суд. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе Волгоградского областного суда.

По версии следствия, в июне прошлого года генеральный директор ООО “Пристань” Леонид Жданов не обеспечил контроль за выходом в плавание и возвращением на базу маломерных судов, их исправностью, наличием у судоводителей обязательных документов . Не проверялось и состояние судоводителей перед рейсом. Отсутствие контроля, по версии следствия, позволило Дмитрию Хахалеву, у которого не было навыков судовождения и удостоверения на право управления судном, вывести в рейс катамаран с 15 пассажирами на борту. При этом допустимая вместимость плавучей дачи-катамарана была всего 12 человек.

Ночью Хахалев, который был пьян, при пересечении Волги не включил ходовые огни. В результате плавучая дача врезалась в теплоход “Капитан Вечёркин”. Хахалев и 10 пассажиров утонули. Удалось спасти 5 человек.

Уголовное дело Хахалева направлено в суд по ходатайству его матери. Она считает, что суд позволит реабилитировать погибшего.

Как стало известно информагентству из неофициальных источников, женщина утверждает, что катамараном в момент катастрофы управлял не ее сын.



