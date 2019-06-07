В Волгоградской области 18 человек попали в больницу с ботулизмом, двое скончались

Здравоохранение 07.06.2019 09:43
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07.06.2019 09:43
Диагноз ботулизм поставлен 18 жителям Волгоградской области с начала текущего года. Как сообщили ИА "Высота 102" в территориальном управлении Роспотребнадзора, двоим пациентам, к сожалению, помочь не удалось - они скончались в больнице. В основном заболевания связаны с употреблением вяленой рыбы и домашних овощных консервов.
Справка. Ботулизм - это пищевое отравление, возникающее при употреблении в пищу продуктов, содержащих яд (токсин) бактерий Clostridium botulinum. Микробы ботулизма широко распространены в природе и в окружающей среде в виде спор. Споры длительное время сохраняются во внешней среде, устойчивы к замораживанию и высушиванию. Токсин ботулизма очень опасен, по силе воздействия на организм он несомненный лидер среди большинства химических и биологических ядов. Опасность этих токсинов заключается ещё и том, что обнаружить их "на вкус и цвет" невозможно. Ни маринад, ни рассол не изменят своего вкуса или прозрачности. Ядовитые свойства ботулотоксина под влиянием пищеварительных ферментов могут усиливаться в десятки и сотни раз. Ботулизм – это отравление токсинами бактерий ботулизма, которое протекает с симптомами тяжелого поражения нервной системы. Летальность среди больных составляет до 30%. Разрушается токсин при температуре 80 градусов за 30 минут, 100 градусов - за 10 минут. Заболевание развивается в течении нескольких часов до 5 суток. Больной человек не опасен для окружающих. Начало заболевания, как правило, острое. Пациенты предъявляют жалобы на боль в животе, тошноту, рвоту, нарушение стула, затем развивается метеоризм, запоры, чувство распирания в животе. На фоне этих нарушений на первый план выходит неврологическая симптоматика, пациенты жалуются на сухость во рту, слабость в мышцах, нарушение зрения (невозможность рассмотреть предметы находящиеся вблизи), головные боли, недомогание, высокую температуру.
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