Сбербанк запустил первые на рынке цифровые бизнес-карты с телемедициной

Экономика 05.06.2019 13:34 Реклама
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05.06.2019 13:34
Сбербанк запустил цифровые бизнес-карты для корпоративных клиентов и индивидуальных предпринимателей — Mastercard Digital Business Сбербанка и Visa Digital Business Сбербанка. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, продукт был представлен на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019).
Цифровые бизнес-карты Сбербанка — карты без физического носителя (пластика) и без ПИН-конверта. Вместе с тем цифровая карта сохраняет все преимущества обычной бизнес-карты: она привязана к расчетному счету компании и обеспечивает доступ к нему в режиме 24/7. Юридические лица и предприниматели могут оплачивать все необходимое для бизнеса без выдачи наличных под отчет и оформления платежных поручений в любое удобное для них время.
Оформить цифровую карту можно в интернет-банке «Сбербанк Бизнес Онлайн» без посещения офиса банка. Помимо цифровых банковских сервисов клиент получает возможность бесплатных онлайн-консультаций с врачами от сервиса DocDoc. В пакет входят онлайн-консультации терапевта и педиатра в режиме 24/7, а также семь консультаций узкопрофильных специалистов, что может стать для некоторых компаний хорошим дополнением к услуге медицинского страхования сотрудников.
Клиенты банка могут использовать цифровую бизнес-карту, если им нужно оплатить представительские расходы, закупить все необходимое для офиса, рассчитаться с партнерами по бизнесу, обеспечить сотрудников командировочными и многое другое. Можно использовать карту для оплаты сервисов такси, каршеринга, мобильной связи и других услуг. Также реализована технология бесконтактной оплаты, благодаря чему оплачивать покупки можно не только в интернете, но и в торговых сетях.
К одному расчетному счету компании можно выпустить неограниченное количество бизнес-карт. Карты могут быть выпущены как для руководителя, так и для сотрудников компании, для каждой бизнес-карты устанавливается свой необходимый расходный лимит. Стоимость годового обслуживания одной карты — 1000 рублей в год, срок действия — до 5 лет.
Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка: «Сбербанк продолжает совершенствовать продукты и услуги для корпоративных клиентов и индивидуальных предпринимателей. Еще один новый современный инструмент — цифровая бизнес-карта. Теперь для оформления бизнес-карты необязательно посещать офис. Цифровую бизнес-карту можно оформить онлайн, а платить с ее помощью — используя реквизиты или добавив в телефон».
Дмитрий Петрухин, основатель сервиса DocDoc: «Цифровая бизнес-карта — это отличный пример, когда продукт улучшается не только за счет возможностей цифровизации, но и за счет синергии внутри экосистемы Сбербанка. В итоге клиент получает лучший сервис, а бизнес — преимущество перед продуктами конкурентов».
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.
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