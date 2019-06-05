Экономика

Сбербанк запустил первые на рынке цифровые бизнес-карты с телемедициной

Экономика 05.06.2019 13:34 Реклама
327 0
05.06.2019 13:34


Сбербанк запустил цифровые бизнес-карты для корпоративных клиентов и индивидуальных предпринимателей — Mastercard Digital Business Сбербанка и Visa Digital Business Сбербанка. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, продукт был представлен на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019).
Цифровые бизнес-карты Сбербанка — карты без физического носителя (пластика) и без ПИН-конверта. Вместе с тем цифровая карта сохраняет все преимущества обычной бизнес-карты: она привязана к расчетному счету компании и обеспечивает доступ к нему в режиме 24/7. Юридические лица и предприниматели могут оплачивать все необходимое для бизнеса без выдачи наличных под отчет и оформления платежных поручений в любое удобное для них время.
Оформить цифровую карту можно в интернет-банке «Сбербанк Бизнес Онлайн» без посещения офиса банка. Помимо цифровых банковских сервисов клиент получает возможность бесплатных онлайн-консультаций с врачами от сервиса DocDoc. В пакет входят онлайн-консультации терапевта и педиатра в режиме 24/7, а также семь консультаций узкопрофильных специалистов, что может стать для некоторых компаний хорошим дополнением к услуге медицинского страхования сотрудников. 
Клиенты банка могут использовать цифровую бизнес-карту, если им нужно оплатить представительские расходы, закупить все необходимое для офиса, рассчитаться с партнерами по бизнесу, обеспечить сотрудников командировочными и многое другое. Можно использовать карту для оплаты сервисов такси, каршеринга, мобильной связи и других услуг. Также реализована технология бесконтактной оплаты, благодаря чему оплачивать покупки можно не только в интернете, но и в торговых сетях.
К одному расчетному счету компании можно выпустить неограниченное количество бизнес-карт. Карты могут быть выпущены как для руководителя, так и для сотрудников компании, для каждой бизнес-карты устанавливается свой необходимый расходный лимит. Стоимость годового обслуживания одной карты — 1000 рублей в год, срок действия — до 5 лет. 
Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка: «Сбербанк продолжает совершенствовать продукты и услуги для корпоративных клиентов и индивидуальных предпринимателей. Еще один новый современный инструмент — цифровая бизнес-карта. Теперь для оформления бизнес-карты необязательно посещать офис. Цифровую бизнес-карту можно оформить онлайн, а платить с ее помощью — используя реквизиты или добавив в телефон».
Дмитрий Петрухин, основатель сервиса DocDoc: «Цифровая бизнес-карта — это отличный пример, когда продукт улучшается не только за счет возможностей цифровизации, но и за счет синергии внутри экосистемы Сбербанка. В итоге клиент получает лучший сервис, а бизнес — преимущество перед продуктами конкурентов».

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. 
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.


Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Купи сегодня, плати потом!!! Кредит. Рассрочка. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
Обход Волгограда пройдется катком по дачам
27.05.2019 11:59
28194 16
В ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго прошло ежегодное выездное совещание главных инженеров бизнес-сектора «Электроэнергетика» ПАО «ЛУКОЙЛ»
26.05.2019 11:27
9899 0
Бюджет Волгоградской области перевалит за 100 млрд рублей
20.05.2019 11:58
7571 42
Экономика
05.06.2019 11:38
Экономика 05.06.2019 11:38
329 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
04.06.2019 14:50
Экономика 04.06.2019 14:50
1212 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
04.06.2019 08:56
Экономика 04.06.2019 08:56
4779 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
03.06.2019 16:29
Экономика 03.06.2019 16:29
1078 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
03.06.2019 13:45
Экономика 03.06.2019 13:45
583 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
03.06.2019 11:08
Экономика 03.06.2019 11:08
778 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
03.06.2019 10:18
Экономика 03.06.2019 10:18
1275 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
03.06.2019 08:54
Экономика 03.06.2019 08:54
6398 14 Обсудить

0
Далее
Экономика
31.05.2019 13:23
Экономика 31.05.2019 13:23
3227 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
30.05.2019 17:31
Экономика 30.05.2019 17:31
4006 3 Обсудить

0
Далее
Экономика
30.05.2019 16:22
Экономика 30.05.2019 16:22
467 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
30.05.2019 13:07
Экономика 30.05.2019 13:07
766 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
29.05.2019 16:23
Экономика 29.05.2019 16:23
1308 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
29.05.2019 16:06
Экономика 29.05.2019 16:06
629 11 Обсудить

0
Далее
Экономика
29.05.2019 15:04
Экономика 29.05.2019 15:04
1059 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:06
Верховный суд РФ подтвердил приговор убийце-расчленителю из ВолжскогоСмотреть фотографии
15:44
Волгоградские единороссы нашли конкурента губернатору на выборахСмотреть фотографии
15:19
В Волгограде мужчина на “Оке” пытался сжечь рыбный цехСмотреть фотографии
15:05
У крупного магазина в Волгограде разлилось “море”Смотреть фотографииCмотреть видео
14:17
Волгоградец впал в ярость после сделанного ему замечания и избил "обидчика"Смотреть фотографии
13:36
Министр внутренних дел РФ наградил кадетов из Волжского за помощь в задержании грабителяСмотреть фотографии
13:34
Сбербанк запустил первые на рынке цифровые бизнес-карты с телемедицинойСмотреть фотографии
12:40
На севере Волгограда горит стихийная свалкаСмотреть фотографии
12:38
В Волгограде готовят четыре пляжа для жителей восьми районовСмотреть фотографии
12:24
Губернатор Волгоградской области объявил о решении идти на выборыСмотреть фотографииCмотреть видео
12:19
Жителя Волгоградской области будут судить за увечье четырехмесячного ребенка
12:16
“На особом контроле”: В Волгограде полицейские разберутся в гибели лошадей на пожареСмотреть фотографии
11:38
В АО «КАУСТИК» стартовал конкурс профессионального мастерства среди сотрудников рабочих специальностейСмотреть фотографии
11:34
Волгоградская облдума свернула обсуждение темы снижения мусорного тарифаСмотреть фотографии
11:26
На севере Волгограда улицу затопила коммунальная рекаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:43
"Он - не бес!": депутаты-коммунисты Волгоградской облдумы вступились за бывшего главу государства Смотреть фотографии
10:29
Волгоградская облдума назначила дату выборов губернатораСмотреть фотографии
10:11
В Волгограде в деле о смертельном крушении катамарана "Елань-12" появился новый фигурантСмотреть фотографии
09:20
В центре Волгограда молодой человек пострадал в стычке у караоке-клубаСмотреть фотографии
09:06
Пожар в жилом доме в Волгограде: эвакуированы люди, есть погибший и пострадавшиеСмотреть фотографии
08:41
В центре Волгограда “Народный контроль” нашел “неизвестную” известную игрушкуСмотреть фотографииCмотреть видео
20:54
От губернатора Волгоградской области ждут решения о выборахСмотреть фотографии
20:02
«Высота 102»ТВ: В Волгограде суровое озеленение сорняками компенсируют розы Смотреть фотографииCмотреть видео
17:44
Волгоградская подземка «пришла в себя» после антитеррористических ученийСмотреть фотографии
17:09
Чемпионы всероссийских соревнований «Будущее зависит от тебя» из Махачкалы и Оренбурга готовятся к встрече с тренерами «Барселоны»Смотреть фотографии
16:33
На "Химпроме" в Волгограде произошел пожарСмотреть фотографии
16:17
Школьники из Волгоградской, Ростовской и Воронежской областей станут «военными корреспондентами»Смотреть фотографии
16:07
Волгоградские дороги спасают душемСмотреть фотографии
16:05
Новую вспышку бруцеллеза ликвидируют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:16
Волгоградстат «по-новому» подошел к ценам на бензинСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 