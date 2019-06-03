



Волгоградский «КАУСТИК», входящий в группу «НИКОХИМ», по итогам деятельности в 2018 году вошел в число призеров окружного этапа общероссийского конкурса «Экспортер года», который проводится уже более двадцати лет.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, церемония вручения дипломов прошла в рамках Межрегионального Форума «За бизнес», который состоялся на «Волгоград Арене». АО «КАУСТИК» вошел в число победителей окружного этапа в номинации «Крупный бизнес в сфере промышленности». В конце этого года организаторы подведут итоги деятельности отечественных предприятий-экспортеров во всех федеральных округах, после чего назовут лидеров всего российского экспорта.