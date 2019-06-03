Экономика 03.06.2019 10:18
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03.06.2019 10:18
Волгоградский «КАУСТИК», входящий в группу «НИКОХИМ», по итогам деятельности в 2018 году вошел в число призеров окружного этапа общероссийского конкурса «Экспортер года», который проводится уже более двадцати лет.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, церемония вручения дипломов прошла в рамках Межрегионального Форума «За бизнес», который состоялся на «Волгоград Арене». АО «КАУСТИК» вошел в число победителей окружного этапа в номинации «Крупный бизнес в сфере промышленности». В конце этого года организаторы подведут итоги деятельности отечественных предприятий-экспортеров во всех федеральных округах, после чего назовут лидеров всего российского экспорта.
В прошлом году доля продукции волгоградского «КАУСТИКа», отправленной за пределы России, в общем объеме реализованных предприятием товаров превысила 23%. Свыше 30-ти видов различной продукции поставляется в более чем 40 стран мира. При этом ежегодно увеличиваются поставки за рубеж главного экспортного продукта – гранулированной каустической соды. Дальнейшее развитие своего экспортного потенциала группа «НИКОХИМ» связывает с магнезиальным направлением, а именно, увеличением объема реализации гидроксида и оксида магния. Стратегическая программа развития этого направления нацелена на вхождение в число крупнейших производителей этой продукции в мире.
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