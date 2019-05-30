



В Волгограде завершили расследование уголовного дела в отношении директора детского развлекательного центра в Ворошиловском районе. Как рассказала сегодня ИА “Высота 102” старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник, мужчину подозревают в том, что в 2017 и 2018 годах он не платил зарплату четверым своим работникам. Была среди них и женщина, находившаяся в отпуске по уходу за ребенком. Общая сумма долга превысила 200 тысяч рублей. При этом известно, что центр все это время работал и деньги от клиентов поступали. Посетители оплачивали услуги только наличными, а деньги хранились в кассе.

Сейчас дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.