Троих волгоградцев отправили за решетку за самосуд над «наркоманом»





Троих молодых волгоградцев - Владимира Венедиктова, Алексея Минакова и Елену Есикову приговорили к длительным тюремным срокам за самосуд над наркоманом. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, их признали виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц, в отношении двоих человек, и повлекшем по неосторожности смерть одного из потерпевших.

В октябре 2017 года подвыпившая компания шла по улице Ряжской в Дзержинском районе. Они увидели, что двое парней что-то ищут у забора, рядом с одним из домов. Решив что это наркоманы, рыщущие в поисках тайника-закладки, троица решила их наказать. После краткой перепалки завязалась драка, молодые люди повалили своих жертв на землю и стали избивать ногами и руками. От полученных травм один из потерпевших умер на месте, а другой попал в больницу.

По приговору Дзержинского районного суда и апелляционной инстанции Венедиктову предстоит провести 7, а Минакову 7,5 лет в исправительной колонии строгого режима. Есикову отправили на 7 лет в колонию общего режима. Приговор вступил в законную силу.



