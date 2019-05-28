Расследования

В Волгоградской области ранее судимый пристав вновь стал уголовником

Расследования 28.05.2019 09:08
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28.05.2019 09:08


Бывший заместитель начальника отдела службы судебных приставов Клетского района обвиняется в присвоении денег. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник, ему инкриминируется ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение, совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения). Расследование уголовного дела завершено и направлено в прокуратуру Клетского района для утверждения обвинительного заключения.
По данным следствия, в октябре 2014 года на основании судебного решения подозреваемым было возбуждено исполнительное производство о взыскании с местной жительницы долга в размере около 20 тысячи рублей в пользу директора магазина, где женщина в рассрочку приобретала бытовую технику, за которую впоследствии так и не расплатилась. Как выяснилось, часть получаемых от должницы денежных средств подозреваемый не вносил на депозитный счет, а присваивал себе.
На стадии расследования свою вину в содеянном бывший сотрудник отдела УФССП полностью признал. К слову, ранее он уже был судим за совершение 6 аналогичных преступлений, совершенных им в 2015-2016 году.

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