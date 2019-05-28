В Волгоградской области ранее судимый пристав вновь стал уголовником

Расследования 28.05.2019 09:08
599 5
28.05.2019 09:08
Бывший заместитель начальника отдела службы судебных приставов Клетского района обвиняется в присвоении денег. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник, ему инкриминируется ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение, совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения). Расследование уголовного дела завершено и направлено в прокуратуру Клетского района для утверждения обвинительного заключения.
По данным следствия, в октябре 2014 года на основании судебного решения подозреваемым было возбуждено исполнительное производство о взыскании с местной жительницы долга в размере около 20 тысячи рублей в пользу директора магазина, где женщина в рассрочку приобретала бытовую технику, за которую впоследствии так и не расплатилась. Как выяснилось, часть получаемых от должницы денежных средств подозреваемый не вносил на депозитный счет, а присваивал себе.
На стадии расследования свою вину в содеянном бывший сотрудник отдела УФССП полностью признал. К слову, ранее он уже был судим за совершение 6 аналогичных преступлений, совершенных им в 2015-2016 году.
Реклама
Популярное по теме
21.05.2019 14:51
22535 13
22.05.2019 19:22
17988 9
12.05.2019 16:08
15245 0
В Волгограде экс-начальника железнодорожной дистанции обвиняют во взятке27.05.2019 16:43
Расследования 27.05.2019 16:43
2342 2 Обсудить
В Волгограде свой срок получили и сообщники убийцы солдата-контрактника27.05.2019 15:22
Расследования 27.05.2019 15:22
1545 0 Обсудить
Причиной оцепления вокруг гостиницы в Волгограде стала страйкбольная граната27.05.2019 15:02
Расследования 27.05.2019 15:02
7098 3 Обсудить
В Волгоградской области фальшивую учительницу ждут в суде27.05.2019 09:28
Расследования 27.05.2019 09:28
4418 2 Обсудить
Распылитель химикатов в Волгоградской области идет под суд за махинации24.05.2019 13:48
Расследования 24.05.2019 13:48
1163 3 Обсудить
В Волгоградской области поймали похитителя фронтовых медалей24.05.2019 11:29
Расследования 24.05.2019 11:29
1566 0 Обсудить
Организатора покушения на жизнь волгоградского губернатора этапируют из Москвы в Волгоград24.05.2019 11:07
Расследования 24.05.2019 11:07
10764 67 Обсудить
В центре Волгограда на остановке обнаружено тело мужчины23.05.2019 22:15
Расследования 23.05.2019 22:15
5462 0 Обсудить
Житель Волгоградской области порезал колеса 7 машин в автопарке бывшего начальника23.05.2019 16:32
Расследования 23.05.2019 16:32
6895 3 Обсудить
В Волгограде прокуратура просит 19 лет колонии для обвиняемого в подстрекательстве к заказному убийству бизнесмена23.05.2019 13:53
Расследования 23.05.2019 13:53
3856 3 Обсудить
В Волгоградской области будут судить несовершеннолетнего лидера воров-домушников23.05.2019 11:06
Расследования 23.05.2019 11:06
1592 5 Обсудить
В Волгограде в крупной компании назревает скандал из-за невыплаты «серых» зарплат22.05.2019 19:22
Расследования 22.05.2019 19:22
17988 9 Обсудить
В Волгограде осужденного за покушение на мошенничество экс-прокурора освободили после суда22.05.2019 17:14
Расследования 22.05.2019 17:14
9500 7 Обсудить
Жителю Волгограда грозит трехмесячный арест за расписанный матом офис ЛДПР22.05.2019 16:44
Расследования 22.05.2019 16:44
1534 4 Обсудить
В Волгограде на 13-й краже поймали трио воров-домушников22.05.2019 15:35
Расследования 22.05.2019 15:35
1885 1 Обсудить
Реклама