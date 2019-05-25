Экономика 24.05.2019 15:44
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24.05.2019 15:44
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и генеральный директор - председатель правления Фонда содействия развитию ЖКХ Константин Цицин сегодня подписали договор о предоставлении средств на реализацию региональной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. После заключения соглашения Константин Цицин вручил главе региона авансовое платежное поручение на сумму 175,9 миллиона рублей. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации региона.
Константин Цицин отметил, что в настоящее время в Волгоградской области полностью решен вопрос расселения аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года, — это 488 многоквартирных домов площадью 176,7 тысячи квадратных метров. Порядка 12 тысяч человек переехали в благоустроенное жилье. На эти мероприятия были затрачены 5,6 миллиарда рублей, из которых госкорпорация предоставила 3,7 миллиарда рублей.
В настоящее время регион в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» приступает к выполнению программы переселения из ветхого и аварийного жилья, признанного таковым с 1 января 2012 до 1 января 2017-го. В новую программу, рассчитанную до 2025 года, включены 318 МКД (170,7 тысячи аварийных «квадратов»), где проживают почти 11 тысяч человек. Это дома Волгограда, Волжского, Камышина, Михайловки, Городищенского, Даниловского, Иловлинского, Калачевского, Котовского, Ольховского, Палласовского, Светлоярского, Серафимовичского, Среднеахтубинского районов. Общая стоимость мероприятий превышает 5,6 миллиарда рублей.
Заявка Волгоградской области на финансирование одной из первых в стране получила одобрение Фонда реформирования ЖКХ. В рамках первого этапа — в текущем году — будут расселены 190 семей из шести аварийных домов общей площадью в три тысячи «квадратов» в Кировском, Красноармейском и Тракторозаводском районах Волгограда. На это будут затрачены порядка 600 миллионов рублей. Кроме того, Волжский проработал вопрос покупки готовых квартир для расселения «аварийки» площадью 1,9 тысячи квадратных метров. Это позволит выполнить установленные для региона целевые показатели по расселяемой площади и переселяемым гражданам.
Напомним, сегодня же Константин Цицин вручил жителям легендарного Дома Павлова фасадную табличку «Дом образцового содержания». Это здание стало первым в Волгограде, отмеченным таким знаком.
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