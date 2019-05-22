



Банк «Возрождение» запустил новый накопительный счет «Премиальный» для состоятельных клиентов. Счет позволяет получать доход на фактический остаток до 7% годовых и свободно распоряжаться своими средствами без ограничений на пополнение и частичное снятие.

«Накопительный счет доступен для открытия держателям премиальных дебетовых карт MasterCard Black Edition и MasterCard World Elite. При этом клиент может открыть не более одного «Премиального» счета, — рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе Банка. - Счет бессрочный, открывается в рублях РФ. Максимальная сумма – 10 млн рублей. Ставка зависит от соответствующего срока размещения: с 1 по 3 месяц – 7%, с 4 по 6 месяц – 6%, с 7 месяца – 5%. Проценты выплачиваются ежемесячно на фактический остаток на счете».

www.vbank.ru в разделе «Частным лицам» – «Вклады и счета» – «VIP-вклады» и по телефону 8 800 755-00-05 (бесплатно по России). Открыть счет «Премиальный» можно только в офисе Банка. Подробная информация о счете — на сайте банка «Возрождение»в разделе «Частным лицам» – «Вклады и счета» –и по телефону 8 800 755-00-05 (бесплатно по России).

Банк «Возрождение» (ПАО) – один из старейших банков российской финансовой системы. С 2018 года входит в крупнейшую государственную финансовую группу ВТБ. По данным ЦБ занимает 34 место в рейтинге банков по надежности на 2019 год и 35 место в рейтинге самых надежных банков по версии Forbes. Участник ТОП-10 рейтинга портала Банки.ру по объему ипотечных кредитов, выданных в 2018 году. Занимает 12 позицию в рейтинге Высшей ипотечной лиги по суммарному объему кредитования за 2018 год по данным агентства «Русипотека». Региональная сеть Банка насчитывает 116 офисов продаж, большая часть которых расположена в Московской области. К услугам клиентов Банка доступны порядка 730 банкоматов «Возрождения», а также порядка 14,6 тысяч устройств Группы ВТБ. Банк обслуживает свыше 1,2 млн частных клиентов, которым предлагает полный спектр услуг: ипотечное и потребительское кредитование, вклады, широкий выбор банковских карт, расчетные операции и многое другое.



