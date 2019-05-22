Экономика 21.05.2019 15:22 Реклама
313 0
21.05.2019 15:22
Банк «Возрождение» запустил новый накопительный счет «Премиальный» для состоятельных клиентов. Счет позволяет получать доход на фактический остаток до 7% годовых и свободно распоряжаться своими средствами без ограничений на пополнение и частичное снятие.
«Накопительный счет доступен для открытия держателям премиальных дебетовых карт MasterCard Black Edition и MasterCard World Elite. При этом клиент может открыть не более одного «Премиального» счета, — рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе Банка. - Счет бессрочный, открывается в рублях РФ. Максимальная сумма – 10 млн рублей. Ставка зависит от соответствующего срока размещения: с 1 по 3 месяц – 7%, с 4 по 6 месяц – 6%, с 7 месяца – 5%. Проценты выплачиваются ежемесячно на фактический остаток на счете».
Открыть счет «Премиальный» можно только в офисе Банка. Подробная информация о счете — на сайте банка «Возрождение» www.vbank.ru в разделе «Частным лицам» – «Вклады и счета» – «VIP-вклады» и по телефону 8 800 755-00-05 (бесплатно по России).
Банк «Возрождение» (ПАО) – один из старейших банков российской финансовой системы. С 2018 года входит в крупнейшую государственную финансовую группу ВТБ. По данным ЦБ занимает 34 место в рейтинге банков по надежности на 2019 год и 35 место в рейтинге самых надежных банков по версии Forbes. Участник ТОП-10 рейтинга портала Банки.ру по объему ипотечных кредитов, выданных в 2018 году. Занимает 12 позицию в рейтинге Высшей ипотечной лиги по суммарному объему кредитования за 2018 год по данным агентства «Русипотека». Региональная сеть Банка насчитывает 116 офисов продаж, большая часть которых расположена в Московской области. К услугам клиентов Банка доступны порядка 730 банкоматов «Возрождения», а также порядка 14,6 тысяч устройств Группы ВТБ. Банк обслуживает свыше 1,2 млн частных клиентов, которым предлагает полный спектр услуг: ипотечное и потребительское кредитование, вклады, широкий выбор банковских карт, расчетные операции и многое другое.
Реклама
Популярное по теме
25.04.2019 10:57
14732 20
20.05.2019 11:58
7280 42
29.04.2019 10:13
2633 35
Более 1000 застройщиков приняли участие в конференции Сбербанка по девелопменту жилой недвижимости21.05.2019 15:58
ПАО «Волгоградэнергосбыт» предлагает клиентам оплатить вместе с электроэнергией и другую коммуналку21.05.2019 14:26
Лучший молодой менеджер Волгоградской области работает в АО «КАУСТИК»21.05.2019 09:59
Сбербанк подсчитал: около половины платежей россиян в I квартале 2019 года совершены безналично20.05.2019 15:49
Бюджет Волгоградской области перевалит за 100 млрд рублей20.05.2019 11:58
Клиенты банка «Возрождение» пойдут на футбол с 30% скидкой20.05.2019 11:57
Гремячинский ГОК обеспечивает молодежи рабочие места20.05.2019 09:39
Сбербанк провел лекцию для студентов Волгоградского государственного технического университета20.05.2019 09:10
Сады Придонья запустили рекламную кампанию в поддержку детского Nemoloko17.05.2019 12:26
Господдержка на покупку автомобиля может закончиться в мае17.05.2019 08:28
Сбербанк продолжает набор в бесплатную школу программирования16.05.2019 15:34
Волгоградский "Красный Октябрь" наращивает объемы производства16.05.2019 15:25
Фонд капремонта установил нестандартный лифт для инвалида-колясочника16.05.2019 15:18
ВТЗ проводит конкурс на лучший дизайн-проект здания16.05.2019 13:02
Управленцев Волгограда «прокачают» российские эксперты на бесплатной конференции16.05.2019 08:15
Реклама