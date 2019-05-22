



Руководству профильного блока администрации Волгоградской области поручено рассмотреть вопрос внедрения в пилотном варианте системы автоматического заполнения врачебных документов с помощью голосового ввода, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию региона. О внедрении современных технологий в повседневную работу медорганизаций и врачей-терапевтов в частности речь шла на сегодняшнем совещании на базе поликлиники №4 Волгограда. Губернатор Андрей Бочаров заявил о том, что «важно создать такой процесс, чтобы у пациента и врача было больше времени на общение, чтобы врач меньше тратил времени на писанину». «Для этого в рамках нашего проекта «Бережливая поликлиника» дополнительно внедряются процессы, связанные с цифровизацией. Медицина будет флагманом в этом направлении», - отметил Андрей Бочаров и подчеркнул, что, если в пилотном варианте система автоматического заполнения врачебных документов с помощью голосового ввода заработает и хорошо себя зарекомендует, то возможности для финансирования и реализации проекта будут найдены.