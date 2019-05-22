Расследования 20.05.2019 18:33
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20.05.2019 18:33
Передано в суд уголовное дело, возбужденное в отношении экс-директора МУП “Коммунальное хозяйство “Клетское”. Об этом ИА “Высота 102” рассказал и.о.старшего помощника прокурора Волгоградской области Олег Пикуров. По данным следствия, женщина присваивала деньги, оформив себе надбавку за сложность и напряженность работы. С 2013 года по март 2017 года она таким образом “заработала” около 690 тысяч рублей. Также в июле 2016 она присвоила 54 тысячи, якобы выданные под отчет работнику. Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы прокурорской проверки. Расследованием занимались сотрудники ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.
Бывшей начальнице МУП грозит до 6 лет тюрьмы.
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