Волгоградский "Ротор" проиграл одному из лидеров ФНЛ "Тамбову"

На выездной встрече "Ротор" проиграл ФК "Тамбов", об этом сообщает ИА "Высота 102". Матч 37 тура ФНЛ Олимп первенства России по футболу прошел в Тамбове на стадионе "Спартак".

Туда, чтобы поддержать любимую команду, приехали несколько десятков болельщиков "Ротора".

В самом начале игры волгоградцы были частыми гостями на половине поля "Тамбова". Однако позднее хозяева всё чаще стали перехватывать инициативу игры. Так, на 16, 27 и 29 минутах они создали ряд весьма напряженных ситуаций у ворот волгоградских футболистов. Таким образом они вынуждали игроков "Ротора" сначала уходить в оборону, и лишь затем контратаковать.

В начале 34 минуты футболисты "Ротора", пробивая штрафной удар, заставили понервничать самих тамбовчан. Но открыть счёт в матче им не удалось. К тому же у самых ворот столкнулись голкипер "Тамбова" Гиорги Шелия и защитник "Ротора" Александр Кацалапов.

На 43 минуте волгоградцы снова создали опасный момент у ворот хозяев поля, однако и он успехом не увенчался. На перерыв команды ушли со счетом 0:0 на табло. “Желтые карточки” в первый период игры получили трое футболистов “Ротора”. Защитники Александр Кацалапов и Азат Байрыев, на 26 и 29 минутах соответственно, а также нападающий Камиль Муллин на 37 минуте.

Второй тайм начался тоже с атаки волгоградцев но уже на 55 минуте они пропустили мяч в свои ворота. Автором гола стал нападающий тамбовчан Хызыр Аппаев, который ещё в прошлом сезоне выступал за волгоградский футбольный клуб. Отыграться волгоградцам не удалось. Итог игры 1:0 в пользу "Тамбова"

Во втором тайме хозяева поля получили пять "желтых" и одну "красную" карточку, а волгоградцы еще два "горчичника".

К началу встречи "Ротор" с 50 очками занимал десятую строчку турнирной таблицы. "Тамбов", имея на счету 67 очков, располагался на втором месте. Столько же очков было и у лидера ФНЛ Первенства ФК "Сочи".