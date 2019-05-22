Волгоградский "Ротор" проиграл одному из лидеров ФНЛ "Тамбову"

Спорт 19.05.2019 18:05
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19.05.2019 18:05
На выездной встрече "Ротор" проиграл ФК "Тамбов", об этом сообщает ИА "Высота 102". Матч 37 тура ФНЛ Олимп первенства России по футболу прошел в Тамбове на стадионе "Спартак".
Туда, чтобы поддержать любимую команду, приехали несколько десятков болельщиков "Ротора".
В самом начале игры волгоградцы были частыми гостями на половине поля "Тамбова". Однако позднее хозяева всё чаще стали перехватывать инициативу игры. Так, на 16, 27 и 29 минутах они создали ряд весьма напряженных ситуаций у ворот волгоградских футболистов. Таким образом они вынуждали игроков "Ротора" сначала уходить в оборону, и лишь затем контратаковать.
В начале 34 минуты футболисты "Ротора", пробивая штрафной удар, заставили понервничать самих тамбовчан. Но открыть счёт в матче им не удалось. К тому же у самых ворот столкнулись голкипер "Тамбова" Гиорги Шелия и защитник "Ротора" Александр Кацалапов.
На 43 минуте волгоградцы снова создали опасный момент у ворот хозяев поля, однако и он успехом не увенчался. На перерыв команды ушли со счетом 0:0 на табло. “Желтые карточки” в первый период игры получили трое футболистов “Ротора”. Защитники Александр Кацалапов и Азат Байрыев, на 26 и 29 минутах соответственно, а также нападающий Камиль Муллин на 37 минуте.
Второй тайм начался тоже с атаки волгоградцев но уже на 55 минуте они пропустили мяч в свои ворота. Автором гола стал нападающий тамбовчан Хызыр Аппаев, который ещё в прошлом сезоне выступал за волгоградский футбольный клуб. Отыграться волгоградцам не удалось. Итог игры 1:0 в пользу "Тамбова"
Во втором тайме хозяева поля получили пять "желтых" и одну "красную" карточку, а волгоградцы еще два "горчичника".
К началу встречи "Ротор" с 50 очками занимал десятую строчку турнирной таблицы. "Тамбов", имея на счету 67 очков, располагался на втором месте. Столько же очков было и у лидера ФНЛ Первенства ФК "Сочи".
Фото с сайта ФК "Ротор"
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