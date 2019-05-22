



Уголовным делом может закончиться для жительницы Новоаннинского района незаконная "помощь" нескольким иностранцам. Как сообщили сегодня ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, 50-летняя продавщица магазина зарегистрировала пятерых граждан Азербайджана в своем доме в поселке Гослесопитомник. Полицейские выяснили, что иностранцы там не жили и даже ни разу не появлялись. По данным следствия, регистрация им была нужна только для получения миграционных документов, дающих право находиться в России. А женщина получила вознаграждение за свое "гостеприимство".

По данному факту проводится процессуальная проверка. Если будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации", то женщине может грозить крупный штраф или даже лишение свободы на срок до трех лет.