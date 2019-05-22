Эксперт озвучил причину возгорания пассажирского автобуса в Волгограде





Причиной пожара в рейсовом автобусе маршрута №55 в Волгограде мог стать обрыв маслопровода системы охлаждения. Такую версию ИА “Высота 102” озвучил на условиях анонимности источник, знакомый с устройством и особенностями эксплуатации данной марки автобусов. По его словам, ситуация могла развиваться следующим образом. Сначала произошел обрыв маслопровода системы охлаждения. Находящееся под давлением горячее масло начало выливаться на нагретый двигатель. В системе охлаждения его находится примерно 15-20 литров. Именно это и могло дать белые клубы дыма, о которых рассказывали некоторые очевидцы. Когда автобус был остановлен, а пассажиры высажены, водитель открыл моторный отсек. От притока кислорода масло воспламенилось.

Протечки масла, являются своеобразной “болезнью” автобусов. К счастью, воздействие огня выдержали газовые баллоны. По сведениям специалиста, их полная заправка составляет около 200 кубических метров газа. По некоторым данным, к моменту возникновения пожара автобус мог использовать уже половину топлива. Подчеркнем, что данная версия пока официально не подтверждена. Над установлением точной причины возгорания, и восстановлением хронологии событий, сейчас работают сотрудники МЧС. По их предварительным данным, причиной ЧП стала неисправность газобалонного оборудования.









