Сбербанк приглашает волгоградцев на «Зелёный марафон»





«Зелёный Марафон» Сбербанка в этом году приурочен ко Дню защиты детей, он состоится 1 июня и пройдет в 59 городах России. В Волгограде участники смогут пробежать дистанцию 4,2 км. Впервые будут детские забеги на разные дистанции для юных спортсменов от 7 до 13 лет. А зрители и болельщики смогут посмотреть развлекательную программу.

По традиции в рамках «Зеленого марафона» в городе будет реализована социальная акция. В нее войдут инициативы, связанные с помощью детям.

Площадкой для проведения мероприятия в Волгограде станет Центральный парк культуры и отдыха.

Участником «Зелёного Марафона» может стать любой желающий, зарегистрировавшись на сайте: greenmarathon.ru. Регистрация продлится до 27 мая 2019 года.

Первый «Зелёный Марафон» Сбербанка прошел в 2012 году. За эти годы более 750 тысяч человек стали его участниками. Проект удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты, дважды признан лауреатом премии «Навстречу будущему».