Политика

Для вице-губернатора «забронировали» кресло в Волгоградской облдуме

Политика 13.05.2019 13:06
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13.05.2019 13:06


Выступление вице-губернатора Валентины Гречины на ближайшем заседании Волгоградской облдумы «оставили на десерт». Как сообщает ИА «Высота 102», заместитель главы региона 15 мая представит законодателям отчет о проделанной работе по защите прав обманутых дольщиков. Как правило, парламентские часы предваряют думские заседания. Для Валентины Гречины «слуги народа» сделали исключение – ее речь, запланированная на 13.00, завершит мероприятие. После озвучивания доклада, чиновнице предстоит ответить на вопросы народных избранников. На следующем заседании думцы примут постановление об итогах парламентского часа с перечнем поступивших от депутатов рекомендаций.
Валентина Гречина, напомним, является участником предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты Волгоградской облдумы. Кроме нее, на праймериз записались еще двое заместителей Андрея Бочарова – Владимир Шкарин и Александр Блошкин.
В основной повестке заседания регпарламента, назначенного на среду, - 9 вопросов. Так, депутаты намереваются внести изменения в Социальный кодекс Волгоградской области, а также в Регламент облдумы. Последний документ подразумевает введение упрощенной системы голосования по одобрению проектов федеральных законов путем дистанционных опросов депутатов. К слову, три пункта из 9 в основной повестке дня заседания – постановления о поддержке федеральных законов.

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