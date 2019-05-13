Экономика 13.05.2019 11:05
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13.05.2019 11:05
Специалисты АО «КАУСТИК» (основное предприятие группы компаний «НИКОХИМ») приняли участие в крупных специализированных выставках в России и Узбекистане, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании.
Волгоградский «КАУСТИК» на выставке ведущих отечественных и мировых компаний бассейновой индустрии POOL PROFI 2019 в Туапсе представил профессиональную серию средств для бассейнов торговой марки АКВАТИКС. Ассортимент выпускаемых предприятием высокоэффективных и абсолютно безопасных современных средств для очистки воды в бассейнах сегодня один из самых широких среди российских производителей. Кроме этого важно отметить, что АО «КАУСТИК» является единственным предприятием на территории РФ, производящим средства для очистки воды с использованием собственного сырья.
На международной выставке машин и оборудования для добычи, обогащения и транспортировки полезных ископаемых MINING WORLD RUSSIA 2019, прошедшей в Москве, специалисты компании рассказали посетителям об успешном опыте применения модифицированного хлористого магния (бишофита) для подавления пыли и решения проблемы смерзания сыпучих грузов. С этой целью бишофит производства АО «КАУСТИК» уже применяется на угледобывающих предприятиях, в компаниях-перевозчиках, транспортирующих сыпучие грузы, а также в морских портах.
Наибольшее количество химических продуктов, производимых на промышленной площадке «КАУСТИКа» в Волгограде, — гранулированный каустик, бишофит, хлорпарафины, поливинилхлорид, оксид и гидроксид магния — представители компании презентовали на международной выставке EXPO-RUSSIA UXBEKISTAN 2019 в Ташкенте.
Большую часть товаров, представленных на прошедших выставках, АО «КАУСТИК» успешно продает за пределы России. Всего продукция волгоградского производителя поставляется в 45 стран мира.
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