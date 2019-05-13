Расследования

В Волгоградской области вахтовика судят за убийство напарника

Расследования 13.05.2019 09:03
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13.05.2019 09:03


Вахтовик предстанет перед судом в Волгоградской области по обвинению в убийстве своего 29-летнего напарника из Краснодарского края. Как сообщил ИА "Высота 102" руководитель Котельниковского МСО СУ СК России по Волгоградской области Хонгор Муджиков, прокурор Котельниковского района согласился с достаточностью собранных следствием доказательств, направил дело в суд для рассмотрения по существу.
По материалам дела, 5 февраля текущего года в помещении общежития подрядной организации, производившей строительные работы на территории Котельниковского района, произошел конфликт между двумя вахтовиками. В результате 58-летний работник нанес несколько ударов кухонным ножом по телу своего 29-летнего коллеги, прибывшего из Краснодарского края. Другие рабочие, вышедшие из своих комнат, обезвредили своего коллегу, а пострадавшего экстренно госпитализировали, однако спасти парня им так и не удалось.
В совершении преступления обвиняемый так и не сознался, мотивируя свою позицию тем, что детали преступления он не помнит, так как был сильно пьян. Он обвинил своих коллег в том, что потерпевший скончался по их вине, так как они своевременно не оказали ему медицинскую помощь. 

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