Жителей Волгоградской области предупреждают о сильном ветре и грозах

Общество 10.05.2019 21:17
8375 0
10.05.2019 21:17
Усиление ветра ожидается в регионе сегодня вечером и ночью. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС, в регион придут грозы, а также западный и северо-западный ветра, их порывы могут достигать скорости 18 м/с. При этом возможны обрывы проводов и нарушение энергоснабжения в населённых пунктах.
Сотрудники МЧС просят жителей области не подходить к поврежденным проводам и сообщать о них в региональную энергетическую компанию МРСК Юга по телефону 8-800-100-70-60.
Также, если непогода застала на улице, стоит уйти подальше от деревьев и шатких конструкций. И ни в коем случае не выходить в плавание на маломерных судах.
Реклама
Популярное по теме
15.04.2019 14:32
17712 15
24.04.2019 15:25
22581 15
25.04.2019 18:06
12819 3
Тренеры английского клуба «Челси» проведут мастер-классы в школах Волгоградской области10.05.2019 16:23
Чиновников комитета Волгоградской области требуют наказать за "некультурные" нарушения10.05.2019 14:01
В волжском супермаркете спели «Катюшу»10.05.2019 11:08
В Волгограде 9 мая общественный транспорт перевез почти треть всего населения города10.05.2019 11:03
Волгоградские полицейские и спасатели поехали на шашлыки10.05.2019 10:10
Тысячи волгоградцев увидели салют Победы09.05.2019 22:22
В Волжском отпраздновали День победы на старых «Волгах»09.05.2019 22:16
В Волгограде все готово к праздничному салюту09.05.2019 20:00
Обновленная набережная Волгограда проходит испытание народными гуляниями09.05.2019 14:39
Котельниковский музей получил в подарок от Юрия Бондарева авторские экземпляры романа «Горячий снег»08.05.2019 16:04
В Волгоградской области для охраны в День Победы привлекут кавалерию08.05.2019 15:25
Волжские пивовары приняли участие в Глобальной неделе безопасности дорожного движения08.05.2019 13:05
В День Победы в Волгограде перекроют центральные трассы08.05.2019 10:09
В лучших традициях российского воинства: кадеты из Котельниково попробовали свои силы в игре «Штурм-2019»08.05.2019 09:59
Пробный салют на 9 мая в Волгограде сняли на видео07.05.2019 18:02
Реклама