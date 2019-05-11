Жителей Волгоградской области предупреждают о сильном ветре и грозах





Усиление ветра ожидается в регионе сегодня вечером и ночью. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС, в регион придут грозы, а также западный и северо-западный ветра, их порывы могут достигать скорости 18 м/с. При этом возможны обрывы проводов и нарушение энергоснабжения в населённых пунктах.

Сотрудники МЧС просят жителей области не подходить к поврежденным проводам и сообщать о них в региональную энергетическую компанию МРСК Юга по телефону 8-800-100-70-60.

Также, если непогода застала на улице, стоит уйти подальше от деревьев и шатких конструкций. И ни в коем случае не выходить в плавание на маломерных судах.