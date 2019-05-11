Общество

Жителей Волгоградской области предупреждают о сильном ветре и грозах

Общество 10.05.2019 21:17
8375 0
10.05.2019 21:17


Усиление ветра ожидается в регионе сегодня вечером и ночью. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России со  ссылкой  на данные Волгоградского ЦГМС, в регион придут грозы, а также западный и северо-западный ветра, их порывы могут достигать скорости 18 м/с. При этом возможны обрывы проводов и нарушение энергоснабжения в населённых пунктах.
Сотрудники МЧС  просят жителей области не подходить к поврежденным проводам и сообщать о них  в региональную энергетическую компанию МРСК Юга по телефону 8-800-100-70-60. 
Также, если непогода застала на улице, стоит уйти подальше  от деревьев и шатких конструкций. И ни в коем случае не выходить в плавание на маломерных судах. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Винилон сайдинг. СТОП ЦЕНА 150руб/шт, дл=3,66м 8-8442-95-50-05

"Магазин медтехника" 8-800-5-503-503 Необходима консультация.
Популярное по теме
Виновник гибели роллера в центре Волгограда требует вернуть ему права досрочно
15.04.2019 14:32
17712 15
"Так рано не умирают": в Волгограде ушел из жизни олимпийский чемпион
24.04.2019 15:25
22581 15
Найди свой двор: опубликован список придомовых территорий в Волгограде, куда придет ремонт
25.04.2019 18:06
12819 3
Общество
10.05.2019 16:23
Общество 10.05.2019 16:23
11367 0 Обсудить

0
Далее
Общество
10.05.2019 14:01
Общество 10.05.2019 14:01
6364 0 Обсудить

0
Далее
Общество
10.05.2019 11:08
Общество 10.05.2019 11:08
5713 0 Обсудить

0
Далее
Общество
10.05.2019 11:03
Общество 10.05.2019 11:03
486 0 Обсудить

0
Далее
Общество
10.05.2019 10:10
Общество 10.05.2019 10:10
614 0 Обсудить

0
Далее
Общество
09.05.2019 22:22
Общество 09.05.2019 22:22
8167 0 Обсудить

0
Далее
Общество
09.05.2019 22:16
Общество 09.05.2019 22:16
2393 0 Обсудить

0
Далее
Общество
09.05.2019 20:00
Общество 09.05.2019 20:00
1066 0 Обсудить

0
Далее
Общество
09.05.2019 14:39
Общество 09.05.2019 14:39
2614 0 Обсудить

0
Далее
Общество
08.05.2019 16:04
Общество 08.05.2019 16:04
1725 4 Обсудить

0
Далее
Общество
08.05.2019 15:25
Общество 08.05.2019 15:25
4127 3 Обсудить

0
Далее
Общество
08.05.2019 13:05
Общество 08.05.2019 13:05
430 0 Обсудить

0
Далее
Общество
08.05.2019 10:09
Общество 08.05.2019 10:09
10041 15 Обсудить

0
Далее
Общество
08.05.2019 09:59
Общество 08.05.2019 09:59
1241 1 Обсудить

0
Далее
Общество
07.05.2019 18:02
Общество 07.05.2019 18:02
1929 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

21:17
Жителей Волгоградской области предупреждают о сильном ветре и грозахСмотреть фотографии
18:46
Память Сергея Доренко увековечат в его родной школе в Волгограде
16:31
В Волго-Ахтубинской пойме внедряют опыт цивилизованного отдыха за деньгиСмотреть фотографии
16:23
Тренеры английского клуба «Челси» проведут мастер-классы в школах Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:01
Чиновников комитета Волгоградской области требуют наказать за "некультурные" нарушенияСмотреть фотографии
11:08
В волжском супермаркете спели «Катюшу»Cмотреть видео
11:03
В Волгограде 9 мая общественный транспорт перевез почти треть всего населения городаСмотреть фотографии
10:27
В День Победы в ДТП в Волжском пострадали пять человекСмотреть фотографии
09:35
Минбороны опубликовало редкие архивные фотографии полководцев ПобедыСмотреть фотографии
07:17
Спустя 74 года после войны волгоградка нашла в Литве могилу родного человекаСмотреть фотографии
06:10
Под покровом ночи в Волгограде на тротуар поставили киоскСмотреть фотографииCмотреть видео
22:22
Тысячи волгоградцев увидели салют ПобедыСмотреть фотографии
22:16
В Волжском отпраздновали День победы на старых «Волгах»Cмотреть видео
17:22
Ожившая история: Бессмертный полк прошагал по улицам Сталинграда-ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:59
9 мая 1945 года в Сталинграде: люди обнимались и плясали среди развалинСмотреть фотографии
14:39
Обновленная набережная Волгограда проходит испытание народными гуляниямиСмотреть фотографии
12:48
В Волгограде легковушка протаранила полицейскую машину (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:43
Парад Победы в Волгограде сняли сверху (ФОТО)Смотреть фотографии
11:16
«Автобус был пустой»: выяснились подробности смертельного ДТП с грузовиком в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:14
Кинологи прочитали стихи волгоградцам на Мамаевом курганеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:09
В Волгограде столкнулись рейсовый автобус и "КамАЗ", погиб водитель грузовикаСмотреть фотографии
06:34
И дольше века длится день: 100-летняя участница Сталинградской битвы поделилась секретами долголетия с волгоградцамиСмотреть фотографииCмотреть видео
22:11
«Пока она без лесов»: в Волгограде Родину-мать показали в 3D перед реконструкцией (ФОТО)Смотреть фотографии
21:06
«Высота 102»ТВ: В Сталинграде День Победы как всегда отпразднуют от всей души Смотреть фотографииCмотреть видео
17:39
В Москве родным погибшего сталинградца вручили орден Славы спустя 74 годаСмотреть фотографии
17:15
На фестиваль "Весна Победы" в Волгоград съехались дети из отдаленных уголков РоссииСмотреть фотографииCмотреть видео
16:45
В Волгограде лжериелторы предлагали жертвам “участие” в госпрограммахСмотреть фотографии
16:04
Котельниковский музей получил в подарок от Юрия Бондарева авторские экземпляры романа «Горячий снег»Смотреть фотографии
15:41
В Волгограде появится улица имени Клементины Черчилль
15:25
В Волгоградской области для охраны в День Победы привлекут кавалериюСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 