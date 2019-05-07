В Волгоградской области под суд пошли саратовские юристы за аферу в особо крупном размере





В Камышинский городской суд направлено уголовное дело в отношении гендиректора и двоих сотрудников юридической фирмы из Саратова. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, все трое обвиняются в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

По версии следствия, юристам стало известно о взыскании с агропредприятия из Волгоградской области по решению суда 16 млн рублей. За отмену судебного акта дельцы предложили фермерам заплатить 3,5 млн рублей, из которых 3 млн – взятка для судей и 500 тысяч рублей – комиссия за оказанные услуги. Исполнять свои обещания саратовцы не собирались, деньгами они намеревались воспользоваться исключительно в личных целях. Их действия пресекли сотрудники УФСБ России по Волгоградской области. Вину в преступлении обвиняемые не признают.

Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по региону.

Проверив материалы уголовного дела, прокуратура Волгоградской утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд.



