Борьба с коррупцией

В Волгоградской области под суд пошли саратовские юристы за аферу в особо крупном размере

Борьба с коррупцией 07.05.2019 12:41
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07.05.2019 12:41


В Камышинский городской суд направлено уголовное дело в отношении гендиректора и двоих сотрудников юридической фирмы из Саратова. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, все трое обвиняются в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
По версии следствия, юристам  стало известно о взыскании с агропредприятия из Волгоградской области по решению суда 16 млн рублей. За отмену судебного акта дельцы предложили фермерам заплатить 3,5 млн рублей, из которых 3 млн – взятка  для судей и 500 тысяч рублей – комиссия за оказанные услуги. Исполнять свои обещания саратовцы не собирались, деньгами они намеревались воспользоваться  исключительно в личных целях. Их действия пресекли сотрудники УФСБ России по Волгоградской области. Вину в преступлении обвиняемые не признают.
Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по региону.
Проверив материалы уголовного дела, прокуратура Волгоградской утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд.

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