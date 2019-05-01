В Волгограде оставили в СИЗО несостоявшегося похитителя денег у футболиста сборной Нигерии на ЧМ-2018
Расследования 01.05.2019 12:38
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01.05.2019 12:38
Облсуд оставил под стражей А.С. Мисербиева, подозреваемого в покушении на хищение денег у футболиста сборной Нигерии. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, инстанция подтвердила такое постановление Центрального районного суда. По данным следствия, это произошло во время игр ЧМ-2018 в Волгограде. К Мисербиеву обратились нигерийские футболисты, они попросили помочь им провести оплату через банкомат. Однако Мисербиев попытался перевести деньги себе. Заподозрив неладное, спортсмены вызвали полицию. Мужчину задержали. Свою вину он не признает. Длительность расследования, по словам правоохранителей, связана с большими сроками получения необходимых данных из Нигерии по линии Интерпола.
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