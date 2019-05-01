В Волгограде оставили в СИЗО несостоявшегося похитителя денег у футболиста сборной Нигерии на ЧМ-2018





Облсуд оставил под стражей А.С. Мисербиева, подозреваемого в покушении на хищение денег у футболиста сборной Нигерии. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, инстанция подтвердила такое постановление Центрального районного суда. По данным следствия, это произошло во время игр ЧМ-2018 в Волгограде. К Мисербиеву обратились нигерийские футболисты, они попросили помочь им провести оплату через банкомат. Однако Мисербиев попытался перевести деньги себе. Заподозрив неладное, спортсмены вызвали полицию. М ужчину задержали. Свою вину он не признает. Длительность расследования, по словам правоохранителей, связана с большими сроками получения необходимых данных из Нигерии по линии Интерпола.



