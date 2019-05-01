«Справедливая Россия» выдвинет своего кандидата на выборы губернатора Волгоградской области

Политика 01.05.2019 12:00
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01.05.2019 12:00
Партия «Справедливая Россия» обязательно будет выдвигать своего кандидата на предстоящие в сентябре выборы губернатора Волгоградской области. Об этом, в ответ на вопрос корр. ИА «Высота 102», сегодня в Волгограде заявил лидер справедливороссов Сергей Миронов. Кто именно поборется за право занять пост главы Волгоградской области, станет известно в течение мая. «Мы будем принимать решение, у нас по уставу выдвигает и утверждает кандидатуру на пост губернатора президиум центрального совета партии», - сказал Сергей Миронов. О чем еще говорил политик, отвечая на вопросы волгоградских СМИ - в видеоматериале ИА «Высота 102».
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