Расследования

В Волгограде полицейские задержали подпольных производителей известных алкогольных брэндов

Расследования 24.04.2019 13:18
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24.04.2019 13:18


Четверых человек человек, подозреваемых в производстве алкоголя, задержали полицейские. как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, сначала был задержан 56-летний житель Волжского. По данным правоохранителей, он оптом продавал алкогольные напитки и спирт троим жителям Волгограда:  мужчинам 58 и 45 лет, а также  41-летней женщине. В дальнейшем жители регионального центра перепродавали алкоголь практически во все районы области. Также в одном из частных домов  Краснооктябрьского района был найден подпольный цех по производству поддельных алкогольных напитков: водки, шампанского, коньяка. Вся продукция разливалась в антисанитарных условиях и выдавались за напитки популярных марок. 
Цех размещался в доме  45-летнего мужчины и его 41-летней подруги. Как стало известно информагентству из достоверных источников, парочка бутлегеров производили  водку “Царская охота”, “Талку”, “Хортицу”,  “Русский Север”, “Хаски”, “Сувенирную”», “Белую Березу”.   “Производили” они и коньяки - “Кёнигсберг”, “Hennessy”, виски “Jack Daniels”, шампанское “Bosco” и вино “Киндзмараули”.   Разные напитки получали смешивая спирт, воду и вкусоароматические добавки. 
Всего полицейские провели 19 обысков  в Волгограде, Волжском,, Среднеахтубинском и Городищенском районах.  Изъяты больше 6 тысяч полулитровых бутылок алкоголя, более 200 канистр с этиловым спиртом, а также 16 тысяч пустых стеклянных бутылок. Попали в руки полицейских и  приспособления для изготовления и упаковки суррогата. А также “черная” бухгалтерия бутлегеров и около 160 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело  по статье 171.1 УК РФ “Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками”. Бутлегеры взяты под стражу.
 

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