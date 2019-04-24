Расследования 24.04.2019 13:18
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24.04.2019 13:18
Четверых человек человек, подозреваемых в производстве алкоголя, задержали полицейские. как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, сначала был задержан 56-летний житель Волжского. По данным правоохранителей, он оптом продавал алкогольные напитки и спирт троим жителям Волгограда: мужчинам 58 и 45 лет, а также 41-летней женщине. В дальнейшем жители регионального центра перепродавали алкоголь практически во все районы области. Также в одном из частных домов Краснооктябрьского района был найден подпольный цех по производству поддельных алкогольных напитков: водки, шампанского, коньяка. Вся продукция разливалась в антисанитарных условиях и выдавались за напитки популярных марок.
Цех размещался в доме 45-летнего мужчины и его 41-летней подруги. Как стало известно информагентству из достоверных источников, парочка бутлегеров производили водку “Царская охота”, “Талку”, “Хортицу”, “Русский Север”, “Хаски”, “Сувенирную”», “Белую Березу”. “Производили” они и коньяки - “Кёнигсберг”, “Hennessy”, виски “Jack Daniels”, шампанское “Bosco” и вино “Киндзмараули”. Разные напитки получали смешивая спирт, воду и вкусоароматические добавки.
Всего полицейские провели 19 обысков в Волгограде, Волжском,, Среднеахтубинском и Городищенском районах. Изъяты больше 6 тысяч полулитровых бутылок алкоголя, более 200 канистр с этиловым спиртом, а также 16 тысяч пустых стеклянных бутылок. Попали в руки полицейских и приспособления для изготовления и упаковки суррогата. А также “черная” бухгалтерия бутлегеров и около 160 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 171.1 УК РФ “Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками”. Бутлегеры взяты под стражу.
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