Расследования 23.04.2019 13:02
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23.04.2019 13:02
Обвиняемый в резонансном убийстве 16-летней учащейся техникума в Волгоградской области, совершенном в сентябре 2018 года, идет под суд. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник, во время расследования этого тяжкого преступления обвиняемый сознался в совершении аналогичного убийства в Подмосковье. В августе 2018 года он задушил 19-летнюю попутчицу, которую подвозил до города Подольска. Её тело он спрятал на пустыре недалеко от Домодедовского шоссе. Со слов рецидивиста причиной расправы над девушкой стал внезапный конфликт из-за оплаты проезда. Эксперты подтвердили, что потерпевшая скончалось от механической асфиксии.
Уроженец Котово обвиняется не только в убийстве девушек, но и в изнасиловании.
По данным следствия, утром 20 сентября 2018 года обвиняемый, проезжая по рабочему поселку Елань, увидел 16-летнюю студентку местного колледжа, которую попросил показать ему дорогу. Как только студентка села в машину, злоумышленник, насильно удерживая ее в салоне и угрожая расправой, целенаправленно повез несовершеннолетнюю за пределы населенного пункта. В Воронежской области обвиняемый, избив потерпевшую и причинив ей ножевое ранение, изнасиловал, а затем задушил пассажирку. Тело убитой он спрятал недалеко от автодороги в лесополосе, после чего скрылся.
Отметим, что сам обвиняемый, который в момент совершения преступления работал в мусороперерабатывающей компании в Москве, утверждал, что все произошло случайно. Он "ехал от мамки и заблудился в Елани", а девушка согласилась показать дорогу и сама села к нему в машину. Отвозить обратно в поселок он ее не захотел, так как побоялся, что ему не хватит бензина до Москвы. Якобы девушка сама на него набросилась, а он ее просто оттолкнул, правда забыл, что в руках был нож, которым он хотел порезать хлеб и помидоры.
Обвиняемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности и даже успел 9 лет отбыть в местах лишения свободы за сексуальное насилие в отношении малолетней в Котово. Отмечается, что следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело, с обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой Волгоградской области, направлено в суд для рассмотрения по существу.
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