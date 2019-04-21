В Волгоградской области рецидивист из ЖЭУ обворовал пенсионерку





До двух лет лишения свободы грозит жителю Котово за кражу у пенсионерки. Об этом ИА “Высота 102” сегодня сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. Сейчас завершено расследование уголовного дела по статье “Кража”, которое возбудили в отношении неоднократно судимого 41-летнего мужчины.

Преступление было совершено в начале февраля. По данным полиции, обвиняемый работал в местном ЖЭУ. Вместе с напарником они чистили снег с крыши многоэтажки. Затем им понадобилось попасть на козырек подъезда. Забраться туда можно было лишь через окно квартиры второго этажа, в которой живет пенсионерка. Она пустила мужчин к себе. Когда они закончили работу, пожилая женщина увидела, что они замерзли и предложила им кофе. Пока хозяйка готовила горячий напиток, один из работников ЖЭУ увидел, что на столе лежит пачка денег и незаметно взял из нее несколько купюр. Согревшись кофе, мужчины отправились на работу. И лишь когда они ушли, пенсионерка заметила, что лишилась нескольких тысяч рублей. Она вызвала полицию. Участковый по горячим следам задержал подозреваемого. Мужчина признался в преступлении и сказал, что ему просто нужны были деньги.



