Военкомат лишил жителя Волгоградской области пенсии после войны в ДНР

Расследования 18.04.2019 15:22
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18.04.2019 15:22
Жителю Волгоградской области после войны в Донбассе пришлось воевать с военкоматом за пенсию. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-секретарь Волгоградского облсуда Екатерина Вальковская, Михаил Заикин обратился в Центральный районный суд Волгограда с иском к ФКУ «Военный комиссариат Волгоградской области» о признании незаконным решения о прекращении выплаты пенсии.
Мужчина являлся пенсионером с января 2003 году - уволившись с военной службы по достижении предельного возраста, он стал получать пенсию за выслугу лет. Однако с 1 февраля 2018 года выплата пенсии была прекращена. Как выяснилось, мужчина вступил в ряды народного ополчения Донецкой Народной Республики, чем и подписал себе "пенсионный приговор". Решение о прекращении пенсионных выплат военкомат принял, сославшись на то, что Михаил Заикин проходил службу в иностранном государстве.
С этим категорически не согласился Михаил Заикин. По его мнению, нахождение его в составе добровольческих вооруженных формирований на территории Донбасса не может расцениваться как прохождение им военной службы в ином государстве, а получаемая в связи с этим материальная помощь - денежным довольствием военнослужащего как основание для прекращения выплаты пенсии по линии Министерства обороны РФ.
В свою очередь ФКУ «Военный комиссариат Волгоградской области» обратилось в суд со встречным исковым заявлением к Заикину о взыскании суммы переплаченной пенсии, мотивировав его тем, что Заикин является именно военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в подразделениях Народной Милиции Донецкой Народной Республики, а не добровольцем народного ополчения, то есть разнородного нерегулярного формирования.
По мнению представителя военкомата ДНР является непризнанным государством, но обладает всеми признаками государственности, а Народная Милиция ДНР также обладает всеми признаками вооруженных сил государства. Претензии военкомата заключались и в том, что мужчина не уведомил о заключенном контракте пенсионный орган Министерства обороны РФ, в результате чего Михаилу Заикину переплатили около 200 тысяч рублей.
Суд первой инстанции установил, что Донецкая Народная Республика не является суверенным государством, поскольку не признана государствами членами Организации Объединенных Наций, в том числе не признана Российской Федерацией.
А представленная военным комиссариатом выписка из приказа командира войсковой части в г. Макеевка о зачислении истца в списки личного состава войсковой части Министерства обороны Донецкой Народной Республики не является допустимым доказательством поступления истца на военную службу иностранного государства.
Соответственно, документы, выданные должностными лицами непризнанного государства, не могли быть положены в основу при принятии решения о прекращении выплаты пенсии и не являются надлежащими доказательствами по делу.
Суд пришел к выводу о том, что допустимых и достоверных доказательств, свидетельствующих о том, что Михаил Заикин поступил на военную службу другого государства, не имеется, как не имелось и оснований для прекращения выплаты пенсии.
Решением Центрального районного суда Волгограда удовлетворены требования Михаила Заикина «Военный комиссариат Волгоградской области» о признании решения о прекращении выплаты пенсии незаконным. Военкомат обязан будет возобновить мужчине выплату пенсии.
В удовлетворении встречного иска ФКУ «Военный комиссариат Волгоградской области» к мужчине о взыскании суммы переплаченной пенсии отказано.
Напомним, ранее областной военкомат отказал вдове погибшего в Сирии военнослужащего - Сергея Петина - в признании его ветераном боевых действий. В результате его вдову лишили пособия по потере кормильца. Впрочем, Волгоградский облсуд встал на сторону женщины. Между тем, произошедшее вызвало гнев министра обороны РФ Сергея Шойгу. На совещании в министерстве он поручил отправить всех должностных лиц, которые "проявили бездушие, сидя в тылу", в более "горячие" точки. "Не позволю подрывать веру наших военнослужащих в свое руководство", — цитировал слова главы Минобороны источник. По его словам, должностные лица формально относятся к принятию решений, в результате чего военнослужащим и их семьям приходится обращаться в суд, чтобы добиться выплат денежных компенсаций. Шойгу распорядился принять жесткие меры, чтобы не допустить повторения таких ситуаций. Он призвал командиров всех уровней глубже вникать в суть проблем и проявлять заботу о подчиненных.
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