В Волгограде из-за ветра огромное дерево «облокотилось» на пятиэтажку





Не допустить падения огромного дерева во дворе дома №62 по улице Быстрова в Кировском районе пытаются в эти минуты сотрудники экстренных служб. Из-за сильного ветра ствол накренился и оперся о фасад пятиэтажки. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, сухой ствол, расположенный на придомовой территории, не был вовремя спилен управляющей компанией. Пострадавших нет. Территория вокруг дерева огорожена. На месте работают оперативные службы.

Позже в Дзержинском районе во дворе дома №131 по проспекту имени маршала Жукова ветер повалил еще одно дерево. Тополь упал на припаркованный в зеленой зоне автомобиль. К счастью, при этом никто не пострадал. Сейчас на месте работают сотрудники управляющей компании. Им предстоит распилить и вывезти упавшее дерево.

Напомним, в Волгоградской области сегодня объявлено штормовое предупреждение. Ночью и завтра утром ожидается усиление ветра порывами до 23 метров в секунду. ГУ МЧС по региону призывают граждан соблюдать правила безопасности: не парковать автомобили под деревьями и шаткими конструкциями.



