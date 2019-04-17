Культура

Анекдот об Урюпинске увековечат в памятнике

Культура 17.04.2019 09:57
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17.04.2019 09:57


Необычный памятник героям анекдота, прославившего на всю страну город Урюпинск, откроют на днях в этом провинциальном городе Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102", композиция из бронзы уже отлита, доставлена из Ростова-на-Дону в Урюпинск и готова к установке. Памятник состоит из нескольких частей - это сидящий за партой студент и стоящий рядом профессор. "Образы - собирательные, лица - провинциальные. Все как в анекдоте", - сообщили информагентству в администрации города Урюпинска. Короткая и смешная история, которая прославила этот провинциальный городок еще в советское время, произошла на экзамене по научному коммунизму. Студент не смог ответить профессору, что такое коммунизм, кто такой Карл Маркс, в чем суть диалектического материализма. "Откуда же вы родом, юноша?!", - изумленно вопрошает профессор. "Из Урюпинска", - отвечает молодой человек. После этого мужчина задумался и с завистью выдохнул: "Эх, бросить бы все, уехать в Урюпинск!". 

Идея увековечить этот анекдот в памятнике витала в Урюпинске давно, но воплотить ее в реальность решили в год празднования 400-летия города. Напомним, эту дату широко отметили в сентябре прошлого года. Бывший глава Урюпинска, а ныне заместитель председателя Волгоградской облдумы Сергей Горняков нашел мецената, который согласился профинансировать работы по изготовлению и установке памятника. Небольшой глиняный макет будущего памятника показали скульптору из Ростовской области Алексею Варлашину, который и воплотил мечту в конкретные осязаемые образы. Фигуры студента и профессора выполнены в человеческий рост.

Памятник установят в Вишневом сквере вблизи нового театрально-культурного центра "Юбилейный", который был построен к 400-летию образования Урюпинска. Открытие новой скульптурной композиции уже намечено на эти выходные. В этом городе, который официально носит звание столицы российской провинции, считают, что история о профессоре и студенте далека от реальности, но очень гордятся тем, что бренд Урюпинска теперь в буквальном смысле "забронзовеет".
Отметим, что в столице российской провинции уже есть памятник козе-кормилице, налоговому инспектору, скульптурная композиция "Рукодельницы" и памятник героям шолоховской повести "Судьба человека". Эта скульптурная композиция представляет собой сидящего на лавочке Андрея Соколова и стоящего рядом мальчика Ваню. Она также выполнена из металла в натуральную величину. 


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