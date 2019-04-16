Экономика

Более 1600 счетов эскроу физических лиц открыто Сбербанком в связи с переходом на новую модель работы застройщиков

Экономика 16.04.2019 13:13
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16.04.2019 13:13


Сбербанк провел собственную отраслевую конференцию по девелопменту жилой недвижимости «Время изменений» в Самаре. Уникальная конференция стала площадкой, на которой представители Сбербанка, органов власти и около 500 ведущих застройщиков России обменялись мнениями и обсудили перспективы рынка в связи с переходом на новую схему финансирования девелоперских проектов, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка. 
Участники конференции получили возможность узнать о последних изменениях в законодательстве и механизмах дальнейшей работы девелоперов. Для всех желающих была организована онлайн-трансляция, к которой присоединилось более тысячи участников.
Руководители профильных подразделений Сбербанка в ходе выступлений и панельных дискуссий поделились первыми результатами работы и перспективами развития отрасли.
Сбербанк, как лидер отрасли – на долю банка приходится более 60% всех расчетных счетов застройщиков – рассказал о первых итогах работы по новой модели. Банком открыто более 1600 счетов эскроу физических лиц, с октября 2018 года показатель вырос в 16 раз. Одобрено 111 сделок кредитования с эскроу на сумму 117,5 млрд руб. (на 29 марта сумма сделок составляла 102 млрд руб.) Топ-менеджеры Сбербанка рассказали о новых продуктовых предложениях для застройщиков – проектном финансировании жилья с применением счетов эскроу и кредитах под будущую прибыль действующих объектов.
Заместитель Председателя Правления Сбербанка, руководитель блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Анатолий Попов:
«1 июля 2019 года вступят в силу поправки к закону о долевом строительстве, не позволяющие, за редкими исключениями, использовать средства дольщиков для финансирования строительных работ. Сегодня мы обсудили первые итоги работы и дальнейшие шаги по переходу отрасли на новую модель. Мы ожидаем, что потребность в банковском финансировании застройщиков в 2019 году вырастет в 2,5 раза по сравнению с 2018 годом и составит 1,5 триллиона рублей. Что касается позиций Сбербанка, то сейчас мы занимаем порядка 38% доли рынка в финансировании жилья и планируем увеличить ее до 50%».   
«Чтобы сделать переход для застройщиков максимально комфортным, со стороны банка мы, во-первых, с июля прошлого года уделяем достаточно большое внимание информационной̆ поддержке: регулярно проводим форумы, круглые столы, семинары с застройщиками. Во-вторых, чтобы подстраховать застройщиков, в первом квартале мы начали принимать решения по сделкам финансирования строительства жилья по «смешанной̆ схеме». И, в третьих, мы стараемся поддерживать наших клиентов в части скорости принятия решений. В ближайших планах – расширение штата сотрудников Сбербанка в Поволжье, занимающихся рассмотрением сделок проектного финансирования жилого строительства на 31%», — прокомментировал Александр Анащенко, Председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк.

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