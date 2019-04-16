



Сегодня в станице Аржановская Алексеевского района полицейские разыскивают сбежавшую медведицу. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в районной администрации. Известно, что животному, которое проживало у местного охотника в частном подворье, полтора года. О пропаже зверя заявили соседи мужчины.

Ищут косолапого, как пояснили информагентству в ГУ МВД по региону, полтора десятка вооруженных правоохранителей. Станица Аржановская расположена в 36 километрах от райцентра и в 350 километрах – от Волгограда. Известно, что следы животного уже обнаружены в 5 км от станицы.

Сегодня напомним, главк полиции Волгоградской области отмечает 100-летие со дня образования. В Волгограде по этому поводу пройдет торжественный концерт. Полицейские в день векового юбилея ведомства отнеслись к неожиданному происшествию с юмором: видимо, косолапый решил проверить бдительность полиции в праздничный день.



