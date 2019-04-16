Происшествия 16.04.2019 11:26
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16.04.2019 11:26
Сегодня в станице Аржановская Алексеевского района полицейские разыскивают сбежавшую медведицу. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в районной администрации. Известно, что животному, которое проживало у местного охотника в частном подворье, полтора года. О пропаже зверя заявили соседи мужчины.
Ищут косолапого, как пояснили информагентству в ГУ МВД по региону, полтора десятка вооруженных правоохранителей. Станица Аржановская расположена в 36 километрах от райцентра и в 350 километрах – от Волгограда. Известно, что следы животного уже обнаружены в 5 км от станицы.
Сегодня напомним, главк полиции Волгоградской области отмечает 100-летие со дня образования. В Волгограде по этому поводу пройдет торжественный концерт. Полицейские в день векового юбилея ведомства отнеслись к неожиданному происшествию с юмором: видимо, косолапый решил проверить бдительность полиции в праздничный день.
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