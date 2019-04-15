



Глава Волгограда завтра, 16 апреля, будет зарегистрирован в качестве участника предварительного голосования «Единой России». Об этом ИА «Высота 102» сообщил источник в реготделении партии. Не исключено, что Виталий Лихачев может возглавить предвыборный список партии власти на выборах в Волгоградскую областную думу.

За спиной у мэра Волгограда – два депутатских срока в региональном парламенте. Несколько лет он возглавлял областное заксобрание. Некоторое время руководил региональным отделением «ЕР». В 2014 году был избран в облдуму в третий раз, но через два года отказался от мандата в пользу «двойной» должности – вице-губернатора и руководителя аппарата главы региона. Летом 2016 года по итогам конкурса был назначен главой администрации Волгограда. С сентября 2018 года – глава города-героя. В том же году был включен в резерв управленческих кадров, находящихся под патронажем президента Российской Федерации.

В рамках праймериз «Единой России» Виталию Лихачеву наряду с остальными участниками предстоит принять участие как минимум в двух дебатах, а также встречаться с населением. С последним пунктом проблем точно не возникнет – градоначальник каждые выходные выбирается со своими подчиненными в районы города с рабочими поездками, в ходе которых осматривает проводимые работы по благоустройству, строительству дорог и общается с горожанами.