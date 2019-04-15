Мэрия выбрала «родственного» подрядчика для ремонта дорог в двух районах Волгограда





По итогам электронных аукционов определен подрядчик для ремонта дорог в двух районах Волгограда – Ворошиловском и Тракторозаводском. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, победителем стало МБУ «Северное».

В Ворошиловском районе контрактом предусмотрены работы на трех улицах – Неждановой, Кузнецкой (в границах улиц Ардатовской и Чинарской), а также Автотранспортной. Всего в течение 2019 года в Волгограде капитально восстановят 35 дорожных объектов.

Согласно техническому заданию, исполнитель работ обязан обслуживать дороги на протяжении всего четырехлетнего гарантийного срока – оперативно выявлять изъяны и своевременно их устранять.



