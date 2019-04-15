В Волгоградской области от мусорного оператора в судах требуют миллионы рублей





ГБУ «Волгоградавтодор» обратился с иском в арбитражный суд региона к ООО «Управление отходами – Волгоград». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт суда, государственное бюджетное учреждение требует уплаты 500 тысяч рублей. На рассмотрении в арбитраже находится еще одно заявление московской фирмы по вывозу ТКО «Экомед», которая пытается заставить регоператора заплатить ей 2,4 млн рублей.

Напомним, неделю назад на заседании Волгоградской облдумы заместитель руководителя аппарата губернатора Наталья Лисименко подтвердила информацию о том, что мусорному регоператору нечем расплачиваться с подрядчиками. У главы региона Андрея Бочарова, по словам чиновницы, состоялся жесткий разговор с учредителями компании по данному поводу. В самой организации проблему связывают с тем, что в январе 2019 года деньги с населения не взимались. Проблемы с ТБО решаются, отметила Лисименко, но не так быстро, как хотелось бы. По сведениям депутата облдумы Николая Свиридова, в Михайловке "Управление отходами - Волгоград" должно своим контрагентам 10 млн рублей, во Фролово - 4 млн, в Серафимовиче - 5 млн.

Напомним, по итогам первого месяца текущего года многие жители региона, действительно, получили нулевые квитанции за вывоз мусора. Виновником ситуации явилась сама фирма, которая первые две недели января практически не приезжала на контейнерные площадки. В настоящее время, особых сложностей с платежной дисциплиной в регионе за вывоз ТКО нет. Согласно данным пресс-службы «Управления отходами - Волгоград», собираемость платежей находится на уровне 65%. В среднем по России, как передают федеральные СМИ, этот показатель составляет 50%.



