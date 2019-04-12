Экономика 12.04.2019 13:59
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12.04.2019 13:59
С января по март текущего года налоговые органы Волгоградской области исключили из ЕГРЮЛ 1,5 тысячи юридических лиц, которые не ведут реальную деятельность, не представляют отчетность и не пользуются своими расчетными счетами в течение года, а также компании с недостоверной информацией о руководителе, учредителях или адресе места нахождения. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в УФНС России по региону.
Общее количество по региону исключенных из реестра организаций с 2016 года составило 16 тысяч, за этот же период в целом по Российской Федерации из ЕГРЮЛ исключено 1,7 млн. недействующих юридических лиц. В результате этой работы, как отмечают в УФНС по региону, многократно сократилась доля компаний с признаками фиктивности. За последние 5 лет - с 24% до 2%, при том, что в целом по России доля таких компаний составляет 4,7%.
Налоговики особо подчеркивают, что работа по выявлению и ликвидации фиктивных фирм не сказывается на доле "реального бизнеса", осуществляющего свою деятельность на территории региона. Так, общее количество налогоплательщиков организаций и индивидуальных предпринимателей, представляющих налоговую отчетность за последние годы, не только не сократилось, но и выросло на одну тысячу - с 84 тысяч в 2016 году до 85 тысяч по состоянию на 1 января 2019 года.
В фискальном ведомстве еще раз напоминают, что достоверность сведений об организации в Едином государственном реестре юридических лиц является визитной карточкой организации, которая находится в свободном доступе на официальном сайте ФНС России для любого заинтересованного лица. Поэтому все организации, для которых важна репутация фирмы, на постоянной основе следят за информацией содержащиеся в реестре не только о себе, но и о своих потенциальных партнерах.
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