В Волгограде криминальную парочку отправили в колонию за кражу лифта





Отправиться в колонию за кражу частей лифта предстоит жителям Тракторозаводского района Е.Крылову и Я.Степиной. Сегодня об этом ИА “Высота 102” рассказали в пресс-службе Тракторозаводского районного суда. Ночью 13 июля прошлого года парочка увидела во дворе дома №30 по улице Гороховцев запертый деревянный ящик. В нем находился новый лифт, который должны были устанавливать в подъезде №4. Открыв ящик, мужчина с подругой украли верхнюю и нижнюю балки противовеса, излюбленную добычу собирателей металлолома, и буфер кабины лифта общей стоимостью около 15 тысяч рублей.