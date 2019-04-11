Расследования

В Волгограде криминальную парочку отправили в колонию за кражу лифта

Расследования 11.04.2019 10:29
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11.04.2019 10:29


Отправиться в колонию за кражу частей лифта предстоит жителям Тракторозаводского района Е.Крылову  и Я.Степиной. Сегодня об этом ИА “Высота 102” рассказали в пресс-службе Тракторозаводского районного суда. Ночью 13 июля прошлого года парочка увидела во дворе дома №30 по улице Гороховцев  запертый деревянный ящик. В нем находился новый лифт, который должны были устанавливать в подъезде №4. Открыв ящик, мужчина с подругой  украли верхнюю  и  нижнюю балки противовеса, излюбленную добычу собирателей металлолома, и буфер кабины лифта общей стоимостью около 15 тысяч рублей. 
Через три дня Крылов украл у монтера лифта отбойный молоток стоимостью более 30 тысяч рублей.  Инструмент лежал в кабине лифта в доме №16 по улице Гороховцев. На суде злоумышленники сознались в совершенных преступлениях. Они также смогли возместить причиненный ущерб. Тем не менее за кражу Крылова приговорили к 1 году 9 месяцам колонии общего режима, Степина получила полгода колонии-поселения. Приговор в силу еще не вступил и может быть обжалован.

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