Телеком

Технологии «МегаФона» помогут российским хирургам спасать жизни

Телеком 10.04.2019 16:22
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10.04.2019 16:22


Общество эндоскопических хирургов России имени академика В.Д.Федорова (РОЭХ) и «МегаФон» подписали соглашение, по которому оператор связи представит в распоряжение лучших российских врачей телемедицинскую платформу, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе оператора.
Телемедицинская платформа «МегаФон» – облачный сервис, позволяющий медицинским учреждениям проводить удаленные консультации по вопросам оценки состояния здоровья пациента, уточнения диагноза, определения прогноза и тактики медицинского обследования и лечения, обеспечивает удаленный контроль состояния здоровья  пациентов.
Члены Общества эндоскопических хирургов России получают доступ ко всему функционалу Телемедицинской платформы, что позволяет в любое время, как в операционной, так и из любой точки мира, контролировать ход операции и получать видео операционного поля.
К платформе подключается размещенный в операционной телемедицинский комплекс, а к нему — различное медицинское оборудование. В случае сложной ситуации платформа позволяет получить помощь экспертного сообщества прямо в ходе хирургического вмешательства. Своевременная помощь эксперта в в таком случае помогает оперирующему хирургу принять правильное решение.
Платформа адаптирована для работы со всеми официальными сетевыми ресурсами Министерства здравоохранения, что позволяет использовать ее в любом стационаре, как районной больнице, так и Национальном медицинском исследовательском центре.

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