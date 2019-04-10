Сбербанк провел семинар об эмоциональном интеллекте для учителей школ Самарской области





Сбербанк провел семинар для учителей школ Самарской области на тему «Эмоциональный интеллект». Спикером выступил профессор кафедры психологии Йельского университета, один из основателей оригинальной научной концепции эмоционального интеллекта Дэвид Карузо.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, данное мероприятие состоялось в рамках регионального сотрудничества Сбербанка и Министерства образования и науки Самарской области.

«Мир стремительно меняется и предъявляет новые требования к компетенциям, навыкам, которыми дети должны обладать по завершению школьной программы. Именно поэтому важно развивать внутреннюю мотивацию, в частности через эмоциональный интеллект, со школьной скамьи. Это ставит новые задачи и перед учителями. Чтобы обеспечить их необходимыми инструментами для работы с детьми, Сбербанк организовал семинар Дэвида Карузо, одного из основателей теории эмоционального интеллекта», – комментирует Председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк Александр Анащенко.

Участниками семинара стали 50 преподавателей школ Самарской области. Дэвид Карузо рассказал о возможностях сознательного управления эмоциями и их использования в решении управленческих задач, при работе с учениками.

«Выступление Дэвида Карузо натолкнуло на мысль наполнить комплексную программу подготовки учеников регулярными занятиями по эмоциональному интеллекту. Помимо технических и инженерных компетенций, детям нужно развивать навыки командной работы. В современном мире они сталкиваются с разными людьми и должны уметь находить с ними общий язык, должны понимать свои эмоции и научиться вырабатывать оптимальные решения, и здесь важна роль эмоционального интеллекта», – комментирует Елена Безгласная, участник мероприятия, представитель регионального детского технопарка Кванториум.

В конце марта 2019 года Поволжский банк ПАО Сбербанк и Министерство образования и науки Самарской области обозначили основное направление регионального сотрудничества в области образования — развитие личностного потенциала школьников. Данная программа направлена на постановку жизненных целей и достижения их за счет умения управлять своим мышлением, эмоциями, поведением, взаимодействием с другими людьми.





Справка. Дэвид Р. Карузо — Ph. D., профессор Йельского университета. Является одним из основателей оригинальной научной концепции Эмоционального интеллекта, соавтором теста на определение уровня эмоционального интеллекта — MSCEIT (Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test — наиболее разработанная и актуальная методика тестирования эмоционального интеллекта).



