Общество

Погибшей по вине молодогвардейца семье устанавливают мемориал на волжском кладбище

Общество 06.04.2019 21:07
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06.04.2019 21:07


Память о семье Перчиевых, погибшей в страшном ДТП по вине молодогвардейца Рената Булатова, запечатлели в черном мраморе. Как сообщает ИА «Высота 102», изготовлен мемориал  в одной из  мастерской,  вскоре он будет установлен на кладбище города Волжский Волгоградской области. На памятнике – одна общая надпись «Семья Перчиевых» и  фотографии супругов Киры и Виталия и их дочек Кати и Вики, где они такие живые, такие молодые – они совсем не собирались умирать. 
Напомним, 10 августа 2018 года жизни семьи Перчиевых унесла страшная авария. Виновником ДТП по решению суда был признан Ренат Булатов, на тот момент являющийся заместителем председателя региональной «Молодой Гвардии». Управляя внедорожником на трассе Волгоград-Краснослободск-Средняя Ахтуба, он нарушил правила движения, вылетел на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем, в котором ехала семья Перчиевых. Супруги Кира и Виталий и их дочки погибли на месте. 
Среднеахтубинский районный суд рассматривал дело в особом порядке – Ренат Булатов полностью признал вину и раскаялся. По решению районного суда ему назначено наказание в виде 2 лет и 10 месяцев в колонии-поселении, также районный суд лишил его права управления транспортом сроком на три года.  Приговор был оспорен прокуратурой. Потерпевшая сторона направила в адрес суда заявление, что претензий к Булатову не имеет. Учитывая мнения сторон, суд принял решение оставить назначенный приговор в силе.

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