В Волгограде бизнесвумен будут судить за спрятанные миллионы от продажи коров





По предварительной информации, полученной информагентством из достоверных источников, речь идет о фирме ООО “Агроперспектива”, которая занимается торговлей крупным рогатым скотом.

Расследованием уголовного дела занимались сотрудники регионального СУ СК России, оперативное сопровождение осуществлялось силами УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Дело будет рассматриваться в Краснооктябрьском районном суде.

Уголовное дело в отношении женщины - руководителя сельхозпредприятия, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов, передано в суд. Сегодня об этом ИА “Высота 102” рассказала старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. По данным следствия, женщина спрятал от налоговой более 11 миллионов рублей. Деньги, с которых нужно было заплатить налог, руководитель предприятия заработала на торговле животными. В 2017 году она занижала в декларациях доходы полученные от торговых сделок. Свою вину женщина полностью признала.