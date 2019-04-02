В Волгограде верхнюю террасу набережной обещают открыть к майским праздникам

Общество 02.04.2019 12:22
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02.04.2019 12:22
Процесс благоустройства и озеленения верхней террасы Центральной набережной Волгограда вышел на финальный этап. Как сообщает ИА «Высота 102», подрядная организация рассчитывает закончить работы, которые идут ускоренными темпами, к 1 мая.
На сегодняшний день в парке начали выкладывать рулонный газон и высаживать новые деревья. Для этого сначала был подготовлен грунт, внесены удобрения и дренаж. Кроме того, уже идет полив насаждений и настройка распрыскивателей новой системы орошения. «Полив полностью автоматический на всей территории Центральной набережной. Охвачены все зоны и все деревья», - представитель подрядчика Артем Перевозчиков уверяет, что при правильном уходе растительность будет чувствовать себя отлично даже в самые жаркие дни.
Что касается новых деревьев, то ставка сделана на крупномерные саженцы. Всего планируется высадить более 10 тысяч деревьев и кустарников, а также три тысячи роз 42 разновидностей. Особым украшением террасы станут кусты сирени 12 сортов, выведенных волгоградскими селекционерами.
«Парк на верхней террасе центральной набережной Волгограда является памятником архитектуры, поэтому к разработке проекта озеленения подошли серьезно. Нужно было сохранить главную концепцию. Основной ассортимент новых деревьев - это клены красный и сахаристый-серебристый, несколько сортов лип, рябин, березы, декоративные яблони, также для яркости и контрастности у водоемов высадим ивы. Уже начали высаживать живые изгороди из кизильника блестящего и бирючины», - рассказала ИА «Высота 102» дендролог Ирина Хаванцева.
Если, как и намечено, на верхней террасе набережной к майским праздникам успеют навести лоск и откроют территорию для прогулок, то горожане в полной мере смогут оценить результаты проведенного благоустройства. Пространство украсили не только новые лавочки и оригинальные фонари, но и новый сухой фонтан, современная детская площадка, а также небольшой пруд.
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