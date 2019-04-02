Экология

РУСАЛ реализует крупнейший в России проект по восстановлению и защите лесов: компания посадит более 1 млн деревьев

Экология 02.04.2019 10:00
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02.04.2019 10:00


РУСАЛ (торговый код на Гонконгской фондовой бирже 486, на Московской бирже RUAL), один из крупнейших в мире производителей алюминия, в рамках реализации климатической стратегии компании в области поглощения парниковых газов посадит более 1 млн деревьев на территории России. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе компании, это первый в России проект подобного масштаба по восстановлению лесов, который компания реализует в рамках комплексной программы по сокращению «углеродного следа».
В ходе Красноярского экономического форума между компанией, Федеральным агентством лесного хозяйства и правительством Красноярского края подписано соглашение о реализации добровольных проектов в области поглощения парниковых газов, которое предусматривает, в частности, посадку на территории края не менее 500 тыс. деревьев на площади 120 га, а также организацию работ по охране лесов от пожаров на территории Нижне-Енисейского лесничества. 
Авиалесоохрана будет проводиться на площади более 500 тыс.га и позволит расширить область постоянного контроля над лесами лесничества, что минимизирует риски пожаров и незаконных вырубок. Кроме того, РУСАЛ посадит более 500 тыс. деревьев в других регионах России на общей площади более 120 га.
Программа РУСАЛа по восстановлению и защите лесов способствует достижению цели ООН в области устойчивого развития, предполагающей восстановление 350 миллионов га лесов по всему миру к 2030 году в рамках борьбы с климатическими изменениями. Важно отметить, что, хотя темпы глобального обезлесения с начала 1990-х годов замедлились почти вдвое, потеря отдельных деревьев выросла на 50% в последние годы. Вновь посаженным деревьям требуется до 13 лет, чтобы достичь максимального уровня поглощения CO2, поэтому постоянная защита существующих и посадка новых лесов имеют существенное значение для снижения уровня парниковых газов.
«Проблема изменения климата и выбросов парниковых газов является одним из самых актуальных вызовов в современном мире. «Углеродный след» продукции, выпускаемой компанией, - один из самых низких в отрасли, и в перспективе мы намерены компенсировать выбросы парниковых газов, составляющие углеродный след первичного алюминия, производимого РУСАЛом. На это направлены как собственные проекты компании по технологической модернизации, так и масштабная инициатива по восстановлению и защите лесов в России», - отметил генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин.
Сегодня РУСАЛ – один из лидеров отрасли, выпускающих низкоуглеродную продукцию. Более 90% металла компании производится с использованием экологичной гидроэлектроэнергии, производство которой исключает вредные выбросы, и компания продолжает работу над улучшением этого показателя. В продвинутой стадии находится революционный для алюминиевой отрасли проект по внедрению безуглеродной технологии производства алюминия с использованием инертных анодов.
В 2017 году компания презентовала свой новый бренд низкоуглеродного алюминия – ALLOW. Весь металл, производимый под брендом ALLOW, сертифицирован и прошел независимую проверку заявленного уровня «углеродного следа», который составляет менее 4 тонн в эквиваленте CO2 на тонну произведенного алюминия, в то время как в среднем в мире значение этого показателя составляет около 12 тонн в эквиваленте CO2 на тонну произведенного алюминия (учитываются прямые и косвенные энергетические выбросы от алюминиевых заводов).
Кроме того, РУСАЛ является одним из инициаторов создания и активным участником Российского партнерства за сохранение климата, которое объединяет ведущие российские компании, заинтересованные в реализации проектов по борьбе с изменением климата и внедрении низкоуглеродных, природосберегающих технологий, а также снижении общей антропогенной нагрузки на климатическую систему.
РУСАЛ (www.rusal.ru) – лидер мировой алюминиевой отрасли. В 2017 году на долю компании приходилось около 5,8% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема. В компании работает около 62 000 человек. РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Обыкновенные акции РУСАЛа торгуются на Гонконгской фондовой бирже (торговый код 486). Обыкновенные акции РУСАЛа торгуются на Московской бирже (торговый код RUAL).
Фото предоставлено пресс-службой РУСАЛ

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