Происшествия

Пожилую женщину переехал поезд в Волгоградской области

Происшествия 28.03.2019 15:51
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28.03.2019 15:51


Трагедия произошла сегодня днем на железнодорожных путях в Палласовском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА “Высота 102” очевидцы, по предварительным данным, пожилая женщина попала под пассажирский поезд. Она погибла на месте.  Сейчас на месте происшествия работает следственная бригада.  В экстренных службах региона информагентству уточнили, что ЧП случилось около 11:16  в черте города примерно в двух сотнях метров от железнодорожного переезда. Погибшей было примерно 70  лет. Подробности случившегося выясняются.

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