Ревнивый житель Волгограда убил соперника и сжег его автомобиль





Ответить за убийство на почве ревности и попытку замести следы придется жителю Кировского района. Старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник рассказала ИА “Высота 102” о совершенном преступлении, которое произошло в начале июня прошлого года.

По данным следствия, волгоградец приехал к своей бывшей возлюбленной, которая воспитывала их общего ребенка. Но в доме он увидел другого мужчину. Его обуяла ревность и волгоградец замахнулся на женщину, но за нее заступился ее гость. В завязавшейся драке верх взял бывший кавалер. Он повалил соперника на пол, а затем стал бить его головой об пол и дверной проем. Шансов выжить у мужчины после 17 нанесенных ударов не было. Чтобы замести следы, злоумышленник погрузил тело убитого в багажник своего автомобиля, вывез на пустырь к песчаному карьеру и закопал. Место он дополнительно замаскировал листвой. Вернувшись к бывшей сожительнице, он заставил ее сесть за руль машины убитого и ехать за ним. Вместе они отогнали авто к железнодорожному полотну, где ревнивец облил иномарку бензином и сжег ее. Иномарка выгорела дотла. После задержания мужчина раскаялся в содеянном. Его обвиняют в убийстве, угоне и уничтожении чужого имущества. Уголовное дело направлено в суд.