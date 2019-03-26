Расследования 26.03.2019 12:36
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26.03.2019 12:36
До 12 лет лишения свободы грозит членам организованной преступной группы из Волгоградской и Московской областей за контрабанду средств индивидуальной бронезащиты и незаконное предпринимательство. Как сообщили ИА "Высота 102" в Южной транспортной прокуратуре, заместителем Волгоградского транспортного прокурора утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 5 человек.
По версии следствия, до ноября 2013 года жителем Волгограда создана организованная преступная группа, в состав которой в период с 2013 года по 2017 год вошли еще 4 участника. С целью совершения преступлений ими были арендованы складское помещение в Волгограде и гаражный бокс в г. Павловский Посад Московской области, где хранилось похищенные из воинских частей средства индивидуальной бронезащиты, входящие в состав комплектов снаряжения. Впоследствии указанное имущество реализовывалось, сумма незаконно извлеченного дохода составила более 3,5 млн рублей.
Преступная деятельность указанных лиц была пресечена сотрудниками Южной оперативной таможни и СО Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте.
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