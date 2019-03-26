Общество

В центре Волгограда с улицы Советской за сутки эвакуировали 20 машин

Общество 26.03.2019 09:50
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26.03.2019 09:50


На улице Советской в Волгограде за минувшие сутки эвакуировано 20 машин, припаркованных с нарушением ПДД. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, эти вынужденные меры позволили убрать с прилотковой части дороги свыше 25 тонн песка. На месте работали погрузчики, самосвалы, подметально-уборочные и поливомоечные машины. Сегодня уборка  продолжится с нечетной стороны улицы. В связи с этим  службы убедительно просят  водителей не бросать автомобили вдоль обочин, чтобы дать возможность спецтехнике обработать и очистить  дорожное полотно по всей ширине. Такая тщательная очистка сделает улицы чище и удобнее для передвижения транспорта.

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