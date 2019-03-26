В Красноармейском районе Волгограда грузовой поезд сбил ребенка

Происшествия 26.03.2019 09:19
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26.03.2019 09:19
В Красноармейском районе Волгограда на железнодорожном перегоне «Татьянка – Шпалопропитка» грузовой поезд сбил 12-летнего ребенка. ЧП случилось накануне около 16.20. Ребенку размозжило стопы и голени обеих ног. В тяжелом состоянии его доставили в клиническую больницу скорой помощи №7.
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