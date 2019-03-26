Расследования

"Опять дома": экс-депутатам Волгоградской гордумы померещилась подписка о невыезде

Расследования 26.03.2019 17:27
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26.03.2019 17:27


Волгоградский облсуд продлил домашний арест экс-депутату городской думы Алексею Звереву. Об этом  ИА “Высота 102” рассказали в пресс-службе судебной инстанции. Мера пресечения избрана до 27 июня. В пятницу  подобное решение областной суд принял в отношении других бывших народных избранников -  Евгения Щура и Федора Литвиненко. Домашний арест им продлили до 27 и 25 июня соответственно. Зверев и Щур намеревались выйти на свободу под подписку о невыезде, Литвиненко требовал отменить меру пресечения.
Условия домашнего ареста Алексея Зверева были смягчены в декабре прошлого года. Тогда суд разрешил ему гулять рядом с домом с 9 до 12 часов. А также звонить маме, ходить в магазин, аптеку и поликлинику, посещать стоматолога. Бывшего народного избранника в его доме может посещать мама.
Напомним, их обвиняют в многомиллионном мошенничестве с автостраховкой и создании преступного сообщества. Уголовное дело насчитывает около 180 томов. Отметим, что ранее экс-депутаты почти два года провели в СИЗО. На домашний арест их перевели в конце ноября 2018 года.

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