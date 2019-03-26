



Волгоградский облсуд продлил домашний арест экс-депутату городской думы Алексею Звереву. Об этом ИА “Высота 102” рассказали в пресс-службе судебной инстанции. Мера пресечения избрана до 27 июня. В пятницу подобное решение областной суд принял в отношении других бывших народных избранников - Евгения Щура и Федора Литвиненко. Домашний арест им продлили до 27 и 25 июня соответственно. Зверев и Щур намеревались выйти на свободу под подписку о невыезде, Литвиненко требовал отменить меру пресечения.

Условия домашнего ареста Алексея Зверева были смягчены в декабре прошлого года. Тогда суд разрешил ему гулять рядом с домом с 9 до 12 часов. А также звонить маме, ходить в магазин, аптеку и поликлинику, посещать стоматолога. Бывшего народного избранника в его доме может посещать мама.