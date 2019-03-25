Экономика

Волгоградский гидроксид магния - в Южной Корее

Экономика 25.03.2019 14:27
161 0
25.03.2019 14:27


Представители группы компаний «НИКОХИМ» впервые приняли участие в работе специализированной выставки KOPLAS 2019, которая в 25-й раз прошла в Южной Корее. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе компании.
KOPLAS 2019 – одна из крупнейших международных выставок индустрии пластмасс и резинотехнической промышленности. В этом году производители из 26 стран представили в Южной Корее широкий диапазон товаров – от сырья и оборудования для производства пластмасс, решений для автоматизации, печати, упаковки до готовой продукции, презентующей настоящее и будущее полимерной отрасли.
Представители группы компаний «НИКОХИМ» познакомили потенциальных потребителей с синтетическим гидроксидом магния, который выпускается на промышленной площадке в Волгограде с 2015 года. Активное использование безгалогеновых компаундов (в том числе на основе гидроксида магния) является одним из трендов развития мировой кабельной отрасли. Автомобилестроение – это наиболее крупный и перспективный сегмент применения гидроксида магния в Южной Корее. Уникальные свойства аппретированного гидроксида магния производства группы компаний «НИКОХИМ» отвечают одному из наиболее актуальных требований в современном автопроизводстве - экологической безопасности, а также решению проблемы обеспечения пожаробезопасности пластиков с точки зрения сочетания таких факторов, как низкие дымовыделение, токсичность и агрессивность продуктов горения. 
Синтетический гидроксид магния представляет собой порошкообразный материал, синтезированный по уникальной запатентованной технологии. Во время выставки специалисты «НИКОХИМ» провели переговоры с клиентами и дали квалифицированные консультации по вопросам технологических режимов экструзионных линий при переработке полимерных композиций на основе гидроксида магния.
Синтетические гидроксид и оксид магния – наиболее перспективная продукция группы «НИКОХИМ» в плане расширения экспортного потенциала. Продвижению этих современных химических продуктов на мировых рынках способствуют успешная маркетинговая политика, а также постоянное совершенствование технологии производства. Так, несколько месяцев назад на промплощадке в Волгограде начала работать новая специализированная лаборатория по оценке технологичности и тестированию гидроксида магния. Теперь с учётом высокоточных лабораторных исследований на новом современном оборудовании появилась возможность производить именно тот тип гидроксида магния, который полностью соответствует требованиям каждого покупателя.
Фото предоставлено пресс-службой ГК "НИКОХИМ"  

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

СПА-салон дома. Проконсультируйтесь со специалистом.

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Удаление новообразований кожи с гистологией
Популярное по теме
В бытовых помещениях "Красного Октября" в Волгограде начался большой ремонт
05.03.2019 18:41
11317 9
В УФНС разъяснили «уход» крупнейших налогоплательщиков Волгоградской области
27.02.2019 20:42
19305 8
«Готовы терпеть»: водители приветствуют ремонт дороги на Волжской ГЭС
18.03.2019 13:25
7195 11
Экономика
25.03.2019 12:45
Экономика 25.03.2019 12:45
6172 9 Обсудить

0
Далее
Экономика
25.03.2019 12:39
Экономика 25.03.2019 12:39
232 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
25.03.2019 10:12
Экономика 25.03.2019 10:12
374 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
25.03.2019 09:27
Экономика 25.03.2019 09:27
641 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
23.03.2019 14:05
Экономика 23.03.2019 14:05
4826 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
22.03.2019 16:35
Экономика 22.03.2019 16:35
1092 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
22.03.2019 16:03
Экономика 22.03.2019 16:03
491 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
22.03.2019 14:00
Экономика 22.03.2019 14:00
501 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
22.03.2019 10:48
Экономика 22.03.2019 10:48
1881 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
21.03.2019 16:32
Экономика 21.03.2019 16:32
1242 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
21.03.2019 14:47
Экономика 21.03.2019 14:47
371 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
20.03.2019 13:50
Экономика 20.03.2019 13:50
1580 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
20.03.2019 10:54
Экономика 20.03.2019 10:54
2944 27 Обсудить

0
Далее
Экономика
19.03.2019 16:19
Экономика 19.03.2019 16:19
1289 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
19.03.2019 15:50
Экономика 19.03.2019 15:50
292 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:58
Как подготовиться к сезону летних отпусковСмотреть фотографии
14:27
Волгоградский гидроксид магния - в Южной КорееСмотреть фотографии
13:34
В Волгограде директора осудят за разорение завода и голодных рабочихСмотреть фотографии
13:30
Депутаты поспорят с прокуратурой об архитектурном облике ВолгоградаСмотреть фотографии
13:20
Житель Волгограда разбил иномарку соседа, занявшую “его” парковочное место
12:45
В Волгограде флагманский цех "Красного Октября" обрел крышуСмотреть фотографии
12:39
Сбербанк: более 1 млн поездок на общественном транспорте были оплачены волгоградцами с начала 2019 года банковскими картамиСмотреть фотографии
12:00
Жириновский поблагодарил полицию за раскрытие дела о вандализме в отношении офиса ЛДПР в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:10
В Волгограде на улице Советской эвакуаторы не щадят дорогие иномарки Смотреть фотографии
10:24
В Волгограде задержали супругов за контрабанду таблеток для похуденияСмотреть фотографии
09:27
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» принимает будущих энергетиковСмотреть фотографии
09:12
В Волгоградской области за три года количество абортов сократилось на 69%Смотреть фотографии
04:56
Волгоградское госпредприятие получит авто с тюнингомСмотреть фотографии
19:13
«Дерут, как хотят»: плата за ЖКХ становится для волгоградцев неподъемной Смотреть фотографииCмотреть видео
15:52
"Ротор" одержал верх над "Сибирью" на "Волгоград Арене" - 2:0Смотреть фотографии
15:33
«Браво, Артист!»: актера Петра Зайченко проводили в последний путь (ФОТОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографии
12:05
«Сама себе дизайнер»: сделанное волгоградкой украшение живет в «собачьей» коллекции писательницы Дарьи ДонцовойСмотреть фотографии
11:21
На трассе "Сызрань-Саратов-Волгоград" произошло смертельное ДТПСмотреть фотографии
11:10
Соблюдайте ПДД: В Волгограде массовая эвакуация машин ожидается на улице СоветскойСмотреть фотографии
09:47
ДТП в Волгоградской области унесло жизнь человека, еще двое в больницеСмотреть фотографии
09:47
В Волгоградской области прошел "миграционный" рейд - найдены десятки нарушенийСмотреть фотографии
08:56
В Волгограде осудили двух женщин за кражу красной икры из магазинаСмотреть фотографии
08:03
В Волгоградской области сотовые операторы не помогают силовикам ловить телефонных мошенниковСмотреть фотографии
20:26
В Волгограде локомотив почти на час остановил движение по автодорогеСмотреть фотографии
20:01
В Волгоградской области за бортом программы переселения остался 61 человекСмотреть фотографии
15:19
«Весне дорогу»: в Волжском стартовал дворовой субботникСмотреть фотографии
14:05
В Волгоградской области увеличили число субсидируемых из бюджета авиарейсовСмотреть фотографии
12:34
В Волгоградской области 205 км по пустынной степи пробегут более 800 спортсменовСмотреть фотографии
10:31
В Волгоградской области психологи учат военных правильно дышать и бороться с тревожностьюСмотреть фотографии
10:27
В Волжском ищут сбившего ребенка водителя синего "Opel"Смотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 