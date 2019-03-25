Волгоградский гидроксид магния - в Южной Корее

Экономика 25.03.2019 14:27
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25.03.2019 14:27
Представители группы компаний «НИКОХИМ» впервые приняли участие в работе специализированной выставки KOPLAS 2019, которая в 25-й раз прошла в Южной Корее. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе компании.
KOPLAS 2019 – одна из крупнейших международных выставок индустрии пластмасс и резинотехнической промышленности. В этом году производители из 26 стран представили в Южной Корее широкий диапазон товаров – от сырья и оборудования для производства пластмасс, решений для автоматизации, печати, упаковки до готовой продукции, презентующей настоящее и будущее полимерной отрасли.
Представители группы компаний «НИКОХИМ» познакомили потенциальных потребителей с синтетическим гидроксидом магния, который выпускается на промышленной площадке в Волгограде с 2015 года. Активное использование безгалогеновых компаундов (в том числе на основе гидроксида магния) является одним из трендов развития мировой кабельной отрасли. Автомобилестроение – это наиболее крупный и перспективный сегмент применения гидроксида магния в Южной Корее. Уникальные свойства аппретированного гидроксида магния производства группы компаний «НИКОХИМ» отвечают одному из наиболее актуальных требований в современном автопроизводстве - экологической безопасности, а также решению проблемы обеспечения пожаробезопасности пластиков с точки зрения сочетания таких факторов, как низкие дымовыделение, токсичность и агрессивность продуктов горения.
Синтетический гидроксид магния представляет собой порошкообразный материал, синтезированный по уникальной запатентованной технологии. Во время выставки специалисты «НИКОХИМ» провели переговоры с клиентами и дали квалифицированные консультации по вопросам технологических режимов экструзионных линий при переработке полимерных композиций на основе гидроксида магния.
Синтетические гидроксид и оксид магния – наиболее перспективная продукция группы «НИКОХИМ» в плане расширения экспортного потенциала. Продвижению этих современных химических продуктов на мировых рынках способствуют успешная маркетинговая политика, а также постоянное совершенствование технологии производства. Так, несколько месяцев назад на промплощадке в Волгограде начала работать новая специализированная лаборатория по оценке технологичности и тестированию гидроксида магния. Теперь с учётом высокоточных лабораторных исследований на новом современном оборудовании появилась возможность производить именно тот тип гидроксида магния, который полностью соответствует требованиям каждого покупателя.
Фото предоставлено пресс-службой ГК "НИКОХИМ"
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