В Волжском ищут сбившего ребенка водителя синего "Opel"

Происшествия 23.03.2019 10:27
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23.03.2019 10:27
В Волжском ищут водителя синего "Opel Astra", скрывшегося с места ДТП с участием ребенка. Как рассказал ИА "Высота 102" старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УВД Волжского Алексей Клинков, дорожное происшествие случилось в пятницу около 15:00 на пересечении улиц Ленина и Молодогвардейцев. 11-летний школьник переходил дорогу по переходу на зеленый свет. Водитель "Opel Astra" поворачивал налево, сигнальная стрелка светофора разрешала ему этот маневр. Возможно, из-за идущего транспорта автомобилист не заметил мальчика и наехал на ребенка. После этого он доставил школьника домой, а затем скрылся. Однако водитель в таком случае был обязан вызвать скорую помощь и полицию.
Всех, кто обладает информацией о происшествии или знает водителя, стражи порядка просят сообщить по телефону 58-22-11.
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