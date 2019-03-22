Расследования

«Стало плохо»: Подозреваемому в изнасиловании школьницы под Волгоградом водителю маршрутки теперь ищут нового адвоката

Расследования 22.03.2019 16:45
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22.03.2019 16:45


В Городищенском районом суде Волгоградской области затягивается судебный процесс по избранию меры пресечения для водителя маршрутки Хайала Мамедова. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», адвокат Мамедова заявила, что чувствует себя плохо. Сейчас ищут нового защитника подозреваемого в изнасиловании 13-школьницы. Ранее Мамедов потребовал заменить ему переводчика, заявив, что не понимает, что он говорит ему на азербайджанском языке. По этой причине был объявлен перерыв. Сейчас новый переводчик Мамедову предоставлен. Это сотрудник полиции Рашид Алиев. Претензий к новому переводчику у подсудимого нет. 
Напомним, 2 февраля районный суд уже заключал Мамедова под стражу. Решение было обжаловано подозреваемым. Накануне областной суд, рассмотрев жалобу Мамедова, отменил решение районного суда и вернул дело на повторное рассмотрение из-за того, что подозреваемому не предоставили переводчика. Водителя маршрутки выпустили из СИЗО и почти сразу же  снова задержали. Следователи возбудили в отношении Мамедова еще одно уголовное дело в связи с тем, что преступление в отношении ребенка было совершено дважды.
По данным следствия, 1 февраля, когда девочка возвращалась с учебы домой, к ней на “ГАЗели” подъехал Мамедов. Он попросил ребенка показать ему дорогу. Девочка согласилась помочь, но когда она села в микроавтобус, мужчина вывез ребенка на окраину Городища и надругался над ней. Следственным отделом по Городищенскому району СУ СКР по региону было возбуждено уголовное дело по статье “Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста”.

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